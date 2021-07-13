微解封幼兒園不開　蘇貞昌揭原因：幼兒病例增加、疫苗覆蓋率不夠

▲幼童目前無法接種新冠肺炎疫苗，導致幼兒園目前暫時仍無法開放。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

由於新冠肺炎疫情趨緩，政府放寬相關管制措施。7月13日是微解封第一天，但現階段幼兒園不在復業名單中，對此，行政院長蘇貞昌說，因為幼兒還是有相關病例，甚至還有增加，且這麼小的孩子還不能打疫苗，加上全國的覆蓋率還不高，「所以還要等一段時間」。

針對微解封，蘇貞昌說，專家會議有就疫情從各方面非常科學地斟酌判斷，疫情是不斷地發展，一點都不能掉以輕心。因此三級警戒不得不還要繼續，但是我們可以彈性調整，而這個調整也是很科學地斟酌各方面。

不過，因為全台灣各地區、各縣市都有不一樣的情況，所以規範一定要做到，指引是給各縣市可以依不同的地區、不同的行業、不同的情況做調整。

至於幼兒園，蘇貞昌說，因為幼兒還是有相關的病例，甚至還有點增加，我們是蠻擔心，所以更謹慎小心，因為這麼小的孩子還不能打疫苗，加上全國覆蓋率還不高，所以還要等一段時間，但我們絕對會從各方面來斟酌，也請大家能夠打疫苗儘快打，讓覆蓋率能夠高。

蘇貞昌說，現在疫苗一直進來，政府也建立非常好的制度，可以登記意願、可以預約，而且就要開始（施）打，請大家務必儘量能夠打疫苗、出來打疫苗，大家都像戴著口罩一樣，每一個人保護好自己、保護家人，也就是讓社會安定、國家安全。