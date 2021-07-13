少年婦幼安全微電影比賽開跑　首獎3萬禮券+獎盃

▲嘉義縣警察局重視少年婦幼安全推微電影比賽。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義縣保護少年及婦幼安全意識，嘉義縣警察局舉辦「少年及婦幼安全」微電影比賽活動，並提供最高面額新台幣3萬元禮券，廣召各方好手發揮創意與攝影專才，共同用微電影來守護少年及婦幼安全。

本次微電影比賽因疫情考量，徵件時間延長至110年10月29日截止(以郵戳為憑)，拍攝內容應與「少年及婦幼安全」保護為主題，呈現方式不限，風格類型(影片、動畫)不拘，可以個人或團體名義參賽，不分年齡皆可參加，不分組評選，惟成員中至少1名須設籍於嘉義縣或就讀於嘉義縣各大專院校及各級學校，期待能徵選出引起社會共鳴，喚起民眾自我保護意識的優秀作品。

本次活動獎項為金獎1名頒發面額新台幣3萬元禮券及獎盃1座、銀獎1名頒發面額新台幣2萬元禮券及獎盃1座、銅獎1名頒發面額新台幣1萬元禮券及獎盃1座及佳作2名各頒發面額新台幣6,000元禮券及獎盃1座。

疫情警戒，幫助少年婦幼不能鬆懈，請大家踴躍參加本次活動，比賽辦法公布於嘉義縣警察局全球資訊網(https://www.cypd.gov.tw/Wcp)，聯絡電話：05-3625432婦幼警察隊黃組長。

南韓「網紅鍋」極美！薄荷綠、珍珠灰讓人選擇困難