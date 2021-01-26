厲害！荷槍實彈超逼真　鹿港警分局防搶演練拍成微電影

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港警分局繼上周推出「0800-XX中醫」防詐影片一夕間爆紅後，今(26)日荷槍實彈在鹿港鎮農會演出一場警匪防搶演練追逐戰，由警務員林俊男擔任保全、搶匪由偵查佐蘇泰育、蔡淳皓飾演，偵查隊偵查佐鄭詮耀一手包辦編劇、導演、剪輯成微電影，這段媲美電影動作片，2分40秒的演出震撼力十足，再度造成轟動。

▲鹿港警分局防搶演練。（圖／鹿港警分局提供）

▲4名主角左起鄭詮耀、蘇泰育、蔡淳皓及林俊男。（圖／鹿港警分局提供）

影片一開始，先由2名帥黑衣搶匪戴口罩手持刀刃、1機關槍、3支手槍進入鹿港農會行搶，壯碩的保全林俊男手拿額溫槍，嘴裡唸出「擋勒、擋勒…」不到5秒鐘便說出一長串的防疫規定，接著便被搶匪推四腳朝天倒在地上，搶匪快速的朝櫃台開2槍後大喊「把錢拿出來」，櫃台人員機警的按下警鈴連線後拋出一紙袋，過程中搶匪也來不及撿掉在地板的槍枝，便揚長而去，警方到場後隨即以車追人，很快的便逮到搶匪。

這段短短2分40秒的影片，畫面情節緊湊，過程緊張又刺激，為防搶演練再記下成功一筆，那這到底是怎麼剪接？鄭詮耀受訪時表示，這是參考往年的演練過程略為潤飾再修正，這段影片從50多段影片畫面中，花了6小時剪輯出來的。

鄭詮耀從警10餘年來，這幾年來與妻子2人一起學習畫面剪輯，因此對基本剪接有概念，也累積10多部影片，鹿港警分局之前有部分宣導影片也是出自他手，但為了改變去年一鏡到底的拍攝手法，今年多加了幾個中間穿插切割、慢動作、重播等等剪輯特寫畫面，讓整段影片更生動逼真。

鹿港警分局此次的防搶，不僅實境演練，還剪輯成影片，讓民眾加深印象，分局也加派警員嚴密巡邏、守望、埋伏等勤務來確保轄區內的治安，該分局為不讓宵小有機可乘，亦呼籲民眾春節期間，如有提領大筆現金者，可撥打110或就近向警察機關申請護鈔服務，提高警覺，希望民眾能過個平安快樂的好年。

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