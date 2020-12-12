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仁武分局拍「小瑛女警的日常」　微電影神還原「地方社區警政」

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記者黃子倩／高雄報導

為了拉近與民眾間的距離，高雄市警局仁武分局請出女警擔任主角，拍攝「小瑛女警的日常」微電影，藉由一日服勤巡邏、家戶訪查、護童還有值班的勤務，讓觀賞的民眾可以更了解社區治安警政作為。由於員警都是利用勤務之虞拍攝，因此前後策劃、拍攝到剪輯一共花了兩週的時間，才完成這部長4分鐘的微電影。

▲▼ 為拉近與民眾的距離，仁武分局拍攝微電影 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為拉近與民眾的距離，仁武分局拍攝「小瑛女警的日常」微電影。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 為拉近與民眾的距離，仁武分局拍攝微電影 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲微電影中女警還原平常與地方里長的互動。（圖／記者黃子倩翻攝）

為求演出內容逼真，影片一開始從小瑛女警起床到穿好制服，準備好裝備出勤、巡邏，每一個動作都拍的十分確實、不馬虎，還可以透過微電影看到，員警實際走訪鄰里和里長做社區關懷，了解最近地方上是否出現可疑人物，甚至在協助學校護童作業時，也會和導護媽媽聊天，以了解轄區周遭是否有出現如廢棄針頭之類的物品，最後女警回顧了一整天遇到的狀況，仔細整理後，再跟派出所所長一次回報。

▲▼ 為拉近與民眾的距離，仁武分局拍攝微電影 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女警將一整天的所見所聞跟所長報告。（圖／記者黃子倩翻攝）

微電影的最後，由參與演出的九曲派出所所長王昇弘做總結，短短4分鐘的微電影，內容架構簡單明瞭，仁武分局分局長蔡文峰指出：「仁武分局幅員遼闊、警力有限但民力無窮，治安維護總有警察力有未逮之處，為有效的結合在地鄰里、社區、學校，運用義警、民防及里(社區)守望相助隊，甚至民間保全業者，建立良善的通報網路，才能協助警察全面打擊詐欺、竊盜急暴力犯罪。」

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