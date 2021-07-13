台鐵「微解封3大措施」一覽！飲食限制鬆綁、回復行駛26班列車

▲台鐵今日起微解封，鬆綁諸多限制。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣布今（13）日起微解封，交通部台鐵局共有三大微解封措施，包括運量人流管制措施、回復26班停駛班次、調整飲食限制措施。旅客可在車站內非付費區域飲食，不過每人限制一小時內，在付費區內則全面禁止飲食，除喝水、服藥、哺乳等可破例。

台鐵微解封措施：

一、運量人流管制措施

(一)對號列車禁止站票(無座)搭乘：依交通部110年6月28日交路字第11050080011號公告，各級對號列車(太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號)禁止站票(無座)搭乘至疫情警戒第三級結束止，爰本局各級對號列車暫停發售無座票並禁止持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘對號列車，並以梅花座方式發售乘車票，加強控管對號列車乘車人數並保持安全社交距離。

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(二)尖峰時段人潮管制：於車站剪票口、月台及招呼站入口設置大型公告，宣導管控乘車人數，各車站人員將管控搭乘人數，如有乘車人數較多情形將採取旅客分批進站方式乘車，並由站、車服務人員適時引導旅客分散座位，保持社交距離。

▲旅客搭台鐵禁止飲食，且不得以電子票證搭乘對號列車。（圖／台鐵提供）

二、回復部分停駛班次

(一)回復區間(快)車20列次：配合旅客通勤需求增加，回復開行通勤時間帶區間車17列次及區間快車3列次。

(二)回復對號列車6列次：對號列車現行客座率尚可滿足旅運需求，惟考量末班車仍有部分旅運需求，並配合編組運用，回復開行西線對號列車4列次及東線對號列車2列次。

(三)回復開行後，平日停駛各級列車45列次、假日65列次。

三、調整飲食限制措施：

(一)依據交通部110年6月29日交航字第11050069471號公告，列車上、各車站付費候車區與非付費區域之公共空間一律禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

(二)維持暫停列車上臺鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，並停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。

▲在台鐵付費區域內不得飲食，除喝水、服藥、哺乳等可破例。（圖／台鐵提供）

(三)有條件開放車站商場餐廳內用：

1.實施實聯制，發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入，除用餐時，儘量佩戴口罩，倘離開座位則須全程佩戴口罩，包括於走道移動或前往洗手間期間。

2.人流管制：商場入口處進行管制，以商場面積每3.5平方公尺1人計算，重新設定顧客容留人數，以確保室內安全距離空間。

3.入口處量體溫，噴酒精，提供乾洗手液或洗手設備；使用酒精應注意遠離火源。

4.停留時間管制：以柔性勸導顧客於用餐完離場，並請顧客斟酌停留時間儘量控制在1小時內。

▲台鐵微解封回復部分停駛班次。（圖／台鐵提供）

5.空間管制：維持用餐環境良好通風，依室內保持社交安全距離1.5公尺規定設置桌椅及間隔。每桌須設置隔板，並採梅花座方式，（例如：四方桌限坐2人），並公告張貼可供坐之位置，以及宣導用餐不語，以防止口沫。

6.餐飲業者須針對從業人員健康管理、環境清潔消毒等訂定自主檢查。並因應餐飲場所出現確診者之情形，訂定相關應變措施。

7.不定期辦理店家實地查核，倘經發現未落實各項防疫措施之餐廳，將責成商場業者限期改善；未依限、未確實改善或再犯者，除要求該餐廳改為外帶，並依契約規定處以違約金；如屬促參商場業者，亦將納入當年度績效評估之缺失事項。

8.各地方政府如有相關餐飲業防疫管理措施或規定，商場內餐飲業仍須依地方政府發布公告內容為準，並配合辦理。