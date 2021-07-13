桃園老夫婦深信眼前警察是壞蛋　被一句話瓦解心防保住百萬

▲陳姓老夫婦誤信歹徒到郵局提領100萬現金。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一對約八旬老夫婦12日遭詐騙前往郵局提領100萬元退休金，雖經行員一番苦勸，但阿嬤被歹徒洗腦，認為眼前的警察和行員串聯要騙她的錢，仍深信不領出錢將會被「沒收」，直到一名員警以他奶奶也曾被騙過的同理心，才慢慢攻破陳婦心防，並了解到電話另一邊是想騙她的歹徒，這才不領錢，以後再也不相信不明電話了。

▲阿嬤堅持要錢也不信眼前員警勸導。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警郭駿緯及王育晟昨日上午接獲桃園郵局人員通報，表示有一對老夫婦疑似遭詐騙，堅持要提領百萬存款，並不願接受勸導。當員警立即趕抵現場，詢問時老太太說要買房子，但要買在哪裡、頭期款要付多少，老太太卻說不清楚，員警見她語焉不詳，似乎在畏懼甚麼，又見她握著手機正通話中，員警將其手接過詢問，對方馬上掛掉電話，老太太很焦慮並相信電話那頭的「檢察官」認為眼前的警員和行員串聯要騙她錢，仍堅持要領錢。

▲陳姓老婦將員警拉到一旁講悄悄話吐露案情。（圖／桃園警分局提供）

員警苦勸無效忽然靈機一動表示，自己的奶奶也遭遇過詐騙，對於她的憂慮十分理解，這才打動陳婦內心，並將員警拉到一旁說，「檢察官」說她的郵局帳戶被拿來做壞事，調查單位已派員監控錄影蒐證中，如果不聽從指示，帳戶內所有款項將被檢警沒收，嚇得夫妻倆準備提款以供「監管」，「檢察官」還說郵局人員已跟警察串通要害她，如果有人詢問為何提款，就說是準備要買房子。

員警反問她有做壞事嗎?老太太回答沒有，員警又問：為何不相信站在面前的警察，卻相信電話那頭的假「檢察官」?老太太頓時冷靜下來，表示不提領了，員警將夫婦倆帶返所內再行勸導，使她們醒悟過來，老太太表示誤信騙子，養老金差點就沒了，以後不會再相信不明電話了。

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