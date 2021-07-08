獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

男子將銀行帳戶租借他人幫助詐欺，遭法院判3月。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

自許龍王三太子的男子「吳○○白龍太子敖丙玄一」，因找不到工作沒錢花用，竟透過臉書廣告，將自己的銀行帳戶租借給他人，結果酬勞沒拿到，就因幫助詐欺遭逮。台中地院審結，認為他事證確鑿卻不認錯也沒賠償被害人，依洗錢防制法判他3月，併科罰金1萬元，全案可上訴。

男子「吳○○白龍太子敖丙玄一」去年12月12日在街頭，被某YOUTUBER當街訪問今年的故事時，他自稱「是遊民」讓訪問者驚訝說這麼年輕，他還說出自己才20歲，當遊民1個月。對方笑問發生什麼事，他平淡回說「就找不到工作啊！找不到工作就沒錢啊！」

網紅還幫他下個標「2020變成遊民」，並請他簽名，吳男自曝自己名字有11個字，可能沒有人有這麼長的名字，他說，因為戶政事務所說最高只能30個字，想挑戰看看，靈感就在自己身上的那套類似龍的服裝。對方追問平常要叫你要怎麼叫，他回說「白龍」，影片讓人印象深刻。

然而，這位白龍應該是真的找不到工作賺錢，同年月22或23日，他將自己申辦的台灣銀行澎湖分行帳戶存摺、提款卡、密碼寄給LINE暱稱「陳妍妃」女子，以每月1萬元租給對方使用，卻成了詐騙集團共犯。北市一名林姓男子遭集團詐騙，前後匯入9萬9966元到該戶頭，憤而報警逮人。

白龍向檢察官、法官坦承確實有把帳戶以每月1萬元代價租給別人用，但他辯稱，當時為了找工作，原本想說是正常公司要給薪水，但不知對方是什麼公司。他當天在臉書看到租借帳戶廣告，就用LINE加入詢問，對方就傳規則給他看，內容包括租借帳戶報酬及合約，他就依指示祭出，但不知對方姓名年籍資料，也沒收到租金。

法官認為，白龍犯後否認犯行，未與告訴人和解，但已將告訴人匯入帳戶剩餘款26076元匯回給告訴人，減少損害，依洗錢防制法一般洗錢罪判他3月徒刑，併科罰金1萬元。

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