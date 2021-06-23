您的紓困貸款未過！高雄女收簡訊選擇跑銀行　「破解心機」完勝

▲一名婦人拿著「紓困貸款未過」簡訊到台灣銀行岡山分行來求證 。（圖／記者吳奕靖翻翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名50歲陳姓婦人日前收到一封「臺灣銀行簡訊」，簡訊內表示「您申請的勞工紓困貸款，因108及109年所得均逾50萬元或無所得資料，致未能核貸，若有疑問，請洽您申辦的分行。疫情期間，請用電話洽詢，以降低群聚感染風險。」詐騙集團希望婦人回撥電話。但是這是詐騙新手法，看準行政院推動紓困4.0方案，趁機假冒銀行單位，以亂槍打鳥的方式發送「勞工紓困貸款簡訊」，趁機騙錢。

不過婦人根本就沒有向臺灣申辦紓困貸款，所幸婦人在想了幾天之後，未回撥電話給詐騙集團，而選擇在21日至臺銀岡山分行查證。婦人向臺銀櫃檯人員江先生告知這個狀況，臺銀行員立即通報派駐的保七員警賴興政前來關心瞭解。婦人表示她沒有申請過任何的防疫紓困貸款，突然接到這個簡訊，讓她很緊張也很莫名其妙，不知道該如何是好，是不是有人利用她的個資去申請。

▲「紓困貸款未過」的詐騙簡訊 。（圖／記者吳奕靖翻翻攝）

▲一名婦人拿著「紓困貸款未過」簡訊到台灣銀行岡山分行來求證 。（圖／記者吳奕靖翻翻攝）

她問了家人，家人也都表示沒有用她的名義申請，所以來臺銀岡山分行要瞭解狀況。本案經由保七員警與臺銀人員深入瞭解，並經臺銀申辦系統查證，婦人並無申貸紀錄，這個簡訊確定是假的，所幸婦人未回撥電話給詐騙集團，而選擇親自至臺銀臨櫃查證，才沒有被騙。

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