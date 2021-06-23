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社會 社會焦點 保障人權

7300萬險入詐騙集團金庫！高雄詐欺案多了　「韓流」發源地最慘

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄人哪個區域最好騙？根據高雄市警察局刑警大隊資料，去年1到5月的詐騙案總數為1060件，今年同期則增加了55件、達1115件，其中排名前三名分別為鳳山、三民二以及左營。

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雖然台灣目前疫情嚴峻，警力投入防疫工作已經忙翻了！但詐騙案仍列為「重點項目」，高雄市刑大統計發現，去年1到5月的詐騙案件總共有1060件，今年同期則增加了55件、來到1115件，若以發生件數來看，前三名分別是鳳山分局、三民二分局以及左營分局。

換個統計數字來看，增加件數最多的分局是湖內分局，去年只有55件，但是今年多了33件，另外鳳山分局去年132件，今年多了30件，苓雅分局去年57件，今年多了27件，這三個分局是增加最多的前三名。而用單件詐騙金額來看，5月的仁武、新興以及左營分局都有發生過百萬詐騙案，都是居家老人被騙，被害人前往銀行領款以「房屋買賣或是工程款」的藉口，降低行員的警戒心，錯過阻詐的機會。

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名王姓車手被抓，警方發現他是19歲的男大生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過有發生一定有破案，今年1到5月份，高雄市警察局所屬單位成功阻詐256件，破獲超過1千2百件，比去年多了140件，擋下詐騙總金額有7千3百多萬之多，明顯看得出高雄市警察局在防止詐騙的積極作為，像是苓雅分局在23日發布新聞，查獲一起假交友真詐騙！

21日14時接獲玉山銀行高雄分行行員來電表示，有一名68歲的何姓女子表示自己遠住在美國的好友，要跨國寄禮物給自己，但因為禮物價值過於貴重而卡在當地海關，需要臨櫃匯款補繳新台幣15萬元保證金，才能通過海關，順利將禮物跨海寄送至台灣，行員機警察覺很有可能是詐騙，便立即通知警方到場。

警方到場後，何姓女子向警方表示，近期透過通訊軟體Line，在網路上加了一名自稱住在美國的友人，雙方在加入好友後經常聯繫、互動愈加頻繁且聊天過程中十分熱絡，但對於匯款這部分，警方向她分析解釋：「他自稱是美國人，為什麼他傳給你的字都是中文簡體字呢」、「素未謀面的網友為什麼要跨國寄禮物給妳呢？ 」、「假如禮物真的卡在海關，保證金應該是由原寄件人處理，而不是找收件人！」並以手機搜尋網路上相關案例讓她看，才成功阻詐。

雖然疫情嚴峻，不過高雄市警察局長黃明昭繼續下令嚴打「詐騙」，沒有打算鬆手，就怕疫情讓民眾經濟收入苦哈哈，再被騙走財產，那更是「雪上加霜」。

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