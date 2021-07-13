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北市扶輪社捐贈正壓採檢站　守護頭份為恭醫院前線醫護

▲由國際扶輪3523地區帶領台北市華南扶輪社、台北市華陽扶輪社、台北市瑞光扶輪社、台北市華東扶輪社等，捐贈移動式正壓篩檢站給頭份為恭醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲由國際扶輪3523地區帶領台北市華南扶輪社、台北市華陽扶輪社、台北市瑞光扶輪社、台北市華東扶輪社等，捐贈移動式正壓篩檢站給頭份為恭醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠肺炎疫情嚴峻，為感謝醫護人員全力投入臨床醫療，守護民眾健康，由國際扶輪3523地區帶領台北市5地區扶輪社捐贈移動式正壓篩檢站，並在國際扶輪總會及苗栗和平社的安排扶輪運輸團隊，12日上午送達為恭醫療財團法人為恭紀念醫院，給予醫院醫護人員使用，鼓勵前線投入防疫的醫療。

國際扶輪社指出，醫院外常看到快篩站醫療人員在高風險、高溫、高溼的惡劣環境工作，而防護所需的正壓採檢站又苦於缺工缺料的困境而無法快速生產，傳統的正壓採檢站由於工法問題，產量每周只能生產2至3座，售價也相對高昂；對於前線的醫護人員而言可說是奢侈的期待。

此外，國際扶輪全台12位地區總監為快速回應前線醫護需求，聯合發起募資、募工、募料，同時間整合全國眾多扶輪社友的職業力量，解決正壓採檢站無法大量生產的問題，現在已陸續量產，預計在7月上旬完成捐贈135座給全台115家醫院，提供醫護人員更安全的工作環境。

為恭醫院陳振文院長表示，新冠肺炎疫情陡然轉劇，為恭作為頭份及竹南唯一的急救責任醫院，醫護人員們在身心壓力及染疫風險上更是首當其衝。更在6月初京元電子事件中，配合苗栗縣衛生局，第一時間投入醫護人力，與敏盛醫院合作，在中央疫情指揮中心進駐前，就已共同協助完成2870例篩檢，找出55位陽性個案。

陳振文強調，醫院將持續全力投入防疫，保護社區民眾的身心健康。也特別呼籲鄉親，防疫期間配合政府及醫院防疫政策，在這防疫期間已經成為大家生活的一部分。疫情仍持續嚴峻，監控作業仍不可懈怠，請大家繼續合作，同持也要呼籲民眾盡量待在家減少人流，若非得出門，務必落實「載口罩、勤洗手、保持社交距離」等措施，一起共體時艱共同抗議，期待疫情能早日結束，早日回歸正常的生活狀態。

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