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「清林散昶」開跑！林昶佐罷免3站點曝光　第一階拚5000份連署書

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐被林勝東當面數落。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

立委林昶佐日前在環南市場嗆柯文哲「講廢話」，慘遭市場自治會會長林勝東吐槽，意外引起熱烈討論，林昶佐本人負面聲量也不斷提升。對此，臉書粉專「罷免林昶佐」12日公告，已經開始第一階段連署，民眾只要到3個地點，就能簽署連署書，現場也會保持好社交距離、落實防疫工作，也能透過郵寄等方式遞交。

台北市長柯文哲2日陪同指揮中心指揮官陳時中，視察環南市場，立委林昶佐在場嗆柯文哲「講廢話」。環南市場自治會會長林勝東聽完，拿過麥克風，開始吐槽林昶佐，從疫情開始，都沒來關心過，「枉費我這麼挺你。」事件引起軒然大波，林昶佐的負面聲量急速上升，臉書粉專「罷免林昶佐」的按讚數也愈來愈高。

▼林勝東對著林昶佐怒喊「枉費我這麼挺你」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

「罷免林昶佐」8日發文稱，「清林散昶」行動第一階段連署已經開跑，戶籍設在台北市第五選區，且滿4個月的市民，都有資格簽署連署書，並提供網路下載。

▼清林散昶連署開跑。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

▲▼清林散昶連署開跑。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

▲▼清林散昶連署開跑。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

經過4天的時間，「罷免林昶佐」再度發文，目前已經找好站點，市民若想遞交連署書，可以在特定時間到場，也可以使用郵寄的方式，寄送到指定地點。罷免林昶佐團體發言人高毓安也說，這次要拚5,000份連署書。

▼清林散昶連署開跑。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

▲▼清林散昶連署開跑。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

▲▼清林散昶連署開跑。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

▲清林散昶連署開跑。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）

由於目前仍是防疫期間，「罷免林昶佐」呼籲，站點入內簽署的人數，一次只能1到2人，其他人要在門口排隊，間隔1.5公尺以上的社交距離，現場備有酒精、實聯制QRcode，民眾最好是先在家簽完，再到站點投遞，以節省時間、減少群聚的可能性。

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