大東夜市復業首日　超過10人「群聚打麻將」被抓！市府深夜喊罰

▲台南夜市復業第一天，有顧客被抓包「群聚打麻將」。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）



記者柯振中／綜合報導

台南夜市12日晚間重新開幕，市長黃偉哲表示，大東夜市過往人潮眾多，申請復業後，屬於輔導、稽查重點，從入口人流管制，到內部攤商的防疫規定，都要落實。不過，夜市開幕當天，就有民眾被抓包，沒有遵守防疫規定，吃上罰單。

黃偉哲表示，已有許多夜市遞交計畫書，12日晚間就有夜市開始營業，市府會派人稽查，發現有不遵守防疫規定的顧客、攤商，會依法開罰。

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▼台南夜市復業第一天，許多顧客入內逛街。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）



黃偉哲說明，大東夜市過往人潮絡繹不絕，申請復業後，是重點稽查、輔導對象，無論是出入口管制、實聯制，到攤商的三罩一消（全程戴口罩、攤商掛面罩、熟食要遮罩，每次營業前進行全面性消毒）、三禁兩外（禁止試吃、禁止坐下來吃、禁止邊走邊吃，全面外送或外帶），都要符合市府規範。

黃偉哲也要求，夜市要落實實聯制、人流管制，若是道路型的夜市，將比照流動攤商，每攤設置實聯制QRcode，由攤商確實檢查，人潮容易聚集的攤位，也要劃設動線地標、維持社交距離。

▼台南夜市復業第一天，外面設置實聯制QRcode，以及人流管制、酒精消毒。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）



廣場型的夜市則比照百貨賣場，出入口設置實聯制，由管理會確實檢查，容納人口則依面積估算，每2.25平方公尺最多容納1人。

▼台南大東夜市復業第一天。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）



黃偉哲說，市府會持續到場稽查，守護市民安全，若連續3次沒有改善，將要求停業一周，累犯加重處罰。黃偉哲也張貼大東夜市的實況轉播，提供民眾參考。

不過，夜市才剛營業一段時間，裡面就有顧客被抓包，沒有遵守防疫規定，群聚打麻將，就連點餐排隊也沒有保持社交距離。對此，台南市府也回應，將依傳染病防治法，裁罰3,000元。

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