未接種疫苗也「變異」！他手臂吸餐刀嚇壞：完了　醫師這樣說

▲有網友未接種疫苗竟然也「獲得磁力」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

馬來西亞日前傳出有民眾在接種疫苗後，手臂產生磁力，引發外界討論。對此，發言人莊人祥指出，無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。陳時中則說：「不然找一個人來吸吸看。」讓許多人爭相實測，驚呆發現成功了，不過卻有網友分享，還未接種疫苗，身上卻同樣出現磁力，化身「萬磁王」，讓他嚇壞連喊「完了完了」。

一名網友近日跟上「疫苗萬磁王」風潮，在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出手臂吸附鐵刀子的照片，然而令原PO感到不解的是，他並未接種疫苗，因此莫名獲得磁力化身成萬磁王的景象也讓他當場嚇呆，直呼「完了完了，還沒打就先變異了。」

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另外，也有網友分享老婆打完莫德納疫苗後，獲得磁力的畫面，只見他的老婆在接種疫苗的手臂上，輪流測試湯匙、指甲剪、迴紋針等金屬物品，結果竟真的成功吸附，讓原PO驚呼「我老婆打完莫德納就變萬磁王了！」並好奇詢問，「為什麼會這樣？」

對此，重症醫師黃軒就在臉書表示，接種完疫苗會變萬磁王是假消息，「事實上，這些號稱身上具有磁性者，其實具備『彈性皮膚、油性皮膚』的條件，只要不洗這些油垢就會黏在皮膚上，另外，異常黏膩或濕冷的膚況，再加上彈性肌膚，容易使物件在人體皮膚表層產生磨擦力，物件不易滑下，就形成吸附狀態。」

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，所有COVID-19疫苗都不含金屬。（圖／美國疾病管制與預防中心）

美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力；英國物理學家科伊（Michael Coey）表示，如果人體要產生磁力，就必須要有大約1克的金屬，「如果它存在，你應該會很容易感覺到」、「我妻子才剛打BNT疫苗，我2周前也打了該疫苗，我們的手臂沒有被磁鐵吸引」。

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