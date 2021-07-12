沈政男提「牙齒掉光」理論　曝確診清零可能性：全台都一樣

▲對於台灣本土案例是否能清零，沈政男提出「牙齒掉光理論」。（圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣本土疫情逐漸趨緩，是否能清零，民眾相當關注。對此，名醫沈政男提出「牙齒逐漸掉光理論」，全台會走上類似路徑，同時信心喊話，清零絕對可能，只要大家一同努力。

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，目前台北每天新增的案例，徘徊在10例左右，接下來會降到個位數，「然後會出現零確診。」

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不過，沈政男也說，0確診出現後，又會冒出零星案例，再來又零確診，隔了更長的時間，又會冒出零星案例，最後達成14天零確診。

▼沈政男張貼數據分析圖，提出牙齒掉光理論。（圖／翻攝臉書／沈政男）



沈政男指出，台北會先變成現在的台中，不久的將來出現零確診，接著冒出感染源不明的零星案例，間隔愈來愈長，「畫出來的新增圖形就好像牙齒逐漸掉光，缺牙越來越多，終至達成零確診十四天。」

沈政男說明，其他縣市也是相同路徑，高雄目前正在倒數計時，看是否能達成14天零確診，而在台北清零以前，基隆、桃園會先達成，再來則是新北，「而台北可能是最後，因為是群聚感染Ground Zero（原爆點，可泛指受損嚴重的地方）。」

「感染黑數當然存在。」沈政男提到，只要社區防護做好，黑數就會逐漸燒光，零確診與新增1例有天壤之別，絕對有可能達成，「大家繼續努力！」

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