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民眾想等BNT？急診醫揭疫苗「到貨時程」：輪到你就趕快打！

▲台積電、郭台銘都出手要捐疫苗。（圖／記者張一中、記者湯興漢攝）

▲台積電、郭台銘出手捐疫苗，令台灣民眾相當振奮。（圖／記者張一中、記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨，令台灣民眾相當振奮。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也在臉書感謝台積電、鴻海「台灣人民的付出！」並提醒民眾，輪到自己的順位就趕快接種疫苗，儘快得到保護力。

謝宗學12日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書發文，感謝台積電、鴻海與上海復興買BNT疫苗，同時也指出，離BNT疫苗到貨還有一段時間，最快也要九月底之後，所以「輪到自己的順位還是建議趕快接種疫苗儘快得到保護力，目前的研究不管是AZ疫苗、莫德納、BNT在真實世界都有不錯的保護力，重點是都可以大幅降低住院率和重症率。」

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▲▼ BNT,疫苗。（示意圖／CFP）

▲謝宗學指出，BNT疫苗到貨最快也要九月底之後。（示意圖／CFP）

謝宗學提到，流感死亡率小於千分之一，而且過去因為流感死亡的人有9成以上都是當年未接種疫苗的人，「我們可以觀察現在疫苗覆蓋率超過60%的國家，英國、加拿大、以色列、和新加坡完全解封後，新冠肺炎的死亡率是不是能低於千分之一？死亡的人是不是幾乎沒接種疫苗？若符合上述2個條件，才能證明60%對疫苗覆蓋率足以讓新冠肺炎『流感化』。」

謝宗學表示，英國決定與病毒共存，將在19日完全解除相關防疫措施完全解封，加上英國是以施打AZ 疫苗為主的國家，它後續疫情的發展很值得台灣參考和借鏡。

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