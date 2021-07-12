不知3房客已逃生！公益伯衝濃煙救人枉死　鄰悲嘆：才剛退休要享福

▲消防隊員一早帶著湯姓男子的家屬進入燒成焦黑的住家，釐清起火原因。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間4樓透天厝，11日晚上在2樓的置物間，因日光燈電線短路引發火災，火勢猛烈2樓立刻陷入火海，火舌還從窗戶竄出；當時住隔壁1樓的65歲的湯姓房東，為了叫旁邊3、4樓房客逃命，卻被濃煙嗆暈，倒在2、3樓的樓梯間，消防員將房東救出時，他已經沒有呼吸心跳，送醫不治。

苗栗縣消防局第三大隊長鄭勝峰指出，經調查後發現，起火點在2樓置物間，原因是日光燈線路老舊造成短路，加上整間房間都是易燃物品及電器設備，火勢才會一發不可收拾；救援人員抵達時，一度傳出3、4樓還有3名租客受困，經消防隊員清查後，發現這3人已經先行逃離至戶外，但卻在2、3樓樓梯間發現房東倒臥地上，沒有了生命跡象。

▲經調查後發現，起火點位於2樓置物間，因電線短路而引發大火。（圖／記者黃孟珍攝）

據民眾表示，湯姓屋主有2棟透天厝，失火那間1、2樓給自己的女兒及女婿住，3、4樓則租給3名房客；自己本身則住在隔壁1樓。失火當下原來湯男已經跑到外面了，但有人說樓上租客還沒有下來，他轉頭又衝上樓試圖想要通知房客逃命，怎料自己到了2樓樓間後，吸入過多濃煙當場被嗆暈倒地，送醫後還是回天乏術。

頭份市成功里長羅田春也無奈表示，他認識湯姓屋主已經數十年了，他本身就是個低調的人；自營建材行退休後，買了2、3間房及農地，準備享受退休生活，怎知會發生這樣的事情，至今仍不敢置信。他們夫妻平時都有參與一些公益活動，也常常幫助別人；鄰居更無奈的說，就是因為人太好，時時都替別人想，才會碰上這樣的劫數。

▲▼夜間一場大火，湯姓屋主為了通知房客快逃，自己則因吸入過多濃煙而致命。（圖／上圖翻攝《我是頭份人》，下圖記者黃孟珍攝）

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