驅車800公里赴長沙約架　深圳男遭地頭蛇群毆「滿身是血」送醫

▲白衣男自深圳赴湖南長沙約架遭群毆。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸抖音平台6日傳出一段男子驅車從深圳到長沙約架結果被群毆暴揍的影片，引起外界關注。影片中有一名身穿白衣的男子，在燒烤店內被多人毆打，滿身是血的跪坐在地上，模樣相當狼狽。對此，長沙市雨花公安近日通報指出，鬥毆雙方為同一間二手車租賃公司員工，警方已抓獲7名涉案人員。

▲警方調查後發現，鬥毆的兩伙人為同間公司員工。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，據網傳聊天記錄顯示，7月4日下午，在一個群聊中，兩人因瑣事發生口角。身處深圳的男子稱，「不廢話，不是湖南嗎，我來了」。長沙男子則積極「應戰」，「我真的怕得要死，有本事你來，沒本事你的命留在這裡。」

隨後，深圳男子便驅車800餘公里前往長沙。根據網路流傳影片顯示，多名男子在一間燒烤店內圍住一名白衣男子，並出聲叫囂，而該名白衣男子蹲坐在飲料櫃前，遭對方一腳踹翻在地，模樣十分狼狽。影片最後，該名白衣男子被打到滿身是血，由警消人員送醫處置。

▲白衣深圳男被一腳踹翻跌坐在地上。（圖／翻攝極目新聞）

長沙市公安局雨花分局調查後發現，犯罪嫌疑人江某博與胡某均為杭州某二手車租賃公司員工。兩人因工作引發矛盾，在工作群組中發生口角。江某博遂糾集同事向某等3人從深圳開車趕到長沙，與胡某等人在雨花區高橋見面後發生鬥毆，江某博、向某在鬥毆中均有不同程度的受傷。

案發後，2名傷者已被送往醫院接受治療，無生命危險。雨花分局也已抓獲涉案人員7名，案件持續偵辦中。

