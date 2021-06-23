上廁所14秒就中！女子「無罩害153人」確診…Delta傳播率超強

▲廣州女子在廁所接觸14秒就感染。（圖／翻攝自新京報緊急呼叫）

記者鄭思楠／綜合報導

最早在印度发現的新冠病毒變異毒株Delta，繼在廣州引发本土疫情後，近日又在深圳、東莞引发本土疫情。近日，疫調人員發現，廣州最初感染者之一只是跟確診者在同一間廁所，待14秒後就中標。此次來襲的Delta變種更加難纏，讓專家都擔憂因為傳播力太快，導致疫情難以控制。

據《新京報》報導，此前，根據專家調查，廣州本波疫情起源於當地某家茶樓。根據警方公布的監視器畫面顯示，一名婦人在茶館遇到熟識的人，便走過去找他打招呼，前後時間不超過2分鐘，只有短短1分20秒而已，就被對方的病毒感染。

4天之後，被染疫而不自知的婦人到另一家茶樓喝茶，期間因為尿急而前往廁所，隨後一名女子跟隨在後，短短共處14秒的時間，並且無肢體接觸，後者就被感染。不過，該婦人上廁所時忘記戴口罩，走出廁所後才戴上。也就是說，在同一環境下14秒就完成病毒傳播，是本輪疫情接觸時間中最短的。

▲監視器畫面。（圖／翻攝自新京報緊急呼叫）

多名專家認為，Delta病毒傳播力比起其他病毒更快、更強、潛伏期短、重症比例高、病情快速變化，非常難以捉摸，此外，現有疫苗對Delta的效力明顯下降，保護力從原有的90%降至60%，還有完全無效的可能性。

目前，Delta病毒已蔓延至廣州、深圳、東莞等，甚至短短1個月內就讓廣州高達153人確診。儘管Delta病毒難纏，不過，中國疾控中心研究員馮子健表示，從目前來看，大陸疫苗對於防止病患轉為重症，還是有相當的作用。