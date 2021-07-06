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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深圳大鵬灣喜見「布氏鯨」出沒　賞鯨團擾生態「請放過牠！」

▲▼ 大陸一級保護動物「布氏鯨」在深圳大鵬灣海域快樂覓食。（圖／翻攝 澎湃新聞、中新社）

▲ 大陸一級保護動物「布氏鯨」在深圳大鵬灣海域快樂覓食。（圖／翻攝 澎湃新聞、中新社）

記者任以芳／綜合報導

近期，深圳大鵬灣海域連續多日發現鯨魚身影，經過專家鑑定，確認是大陸一級重點保護野生動物布氏鯨。研判鯨魚會出現在人口密集深圳大鵬灣，可能與鹽田港航道停航有關。目前消息一出，出現大量賞鯨人潮，專家學者擔心驚擾鯨魚生態。

《澎湃新聞》畫面顯示，一頭黑色大鯨魚在深圳大鵬灣，張著大嘴，不斷沖出海面捕食魚類，周圍海鳥盤旋，景象自然又祥和。直到近日，這頭鯨魚逗留在附近海域，不時竄出海面。

消息一出，深圳漁政部門和科研人員立刻趕赴現場，連日記錄鯨魚捕食行為逾百次。根據視頻、圖片以及現場觀測，專家判斷大鯨魚就是大陸國家一級重點保護野生動物「布氏鯨」。該「布氏鯨」體長8米左右，專家判斷傾向於亞成體，據估算，每天要吃掉180公斤魚。

▲▼ 大陸一級保護動物「布氏鯨」在深圳大鵬灣海域快樂覓食。（圖／翻攝 澎湃新聞、中新社）

▲大陸一級保護動物「布氏鯨」出現在人口密集海灣區。（圖／翻攝 澎湃新聞 BENNY）

鯨類研究專家、廣西社科院副研究員陳默介紹，「布氏鯨是一種主要分布在熱帶和亞熱帶海域的大型須鯨。」近年來，大陸沿海的布氏鯨主要集中出現在廣西北部灣海域。在20世紀50年代至70年代，深圳周邊海域也曾廣泛分布須鯨類鯨魚，但1980年之後，該區域的鯨魚出現記錄逐漸減少。

「布氏鯨」出現在大鵬灣的原因？南京師範大學生命科學學院副教授陳炳耀分析，「經觀測，這是一條小型布氏鯨，體長8米左右，傾向於是亞成體。這頭布氏鯨與北部灣布氏鯨定期性活動不同，應是偶然性行為，可能與鹽田港航道停航有關。」

未來如何保護這頭「布氏鯨」？廣東海洋大學深圳研究院海洋環境保護高級工程師廖寶林建議，要加強對海上船隻的管理，因為大鵬灣航道密集，尤其速度較快的快艇等小型船隻列為頭號危險，萬一「布氏鯨」浮上海面覓食，容易遭撞擊受傷。另外，賞鯨團遊客的驚擾也會讓鯨魚生存空間極為艱難。

近年來，深圳全面整治污染，對整個東部海域的生態環境進行大力保護修復。不光是鯨魚出現，近年來，深圳大鵬灣、大亞灣周邊的居民，頻繁觀測到海豚在海域內嬉戲捕食。

這些年，大陸嚴格執行休漁禁漁，劃分海洋生態保護區，大力開展海洋治汙，近海生態慢慢恢復元氣。問題是，當珍稀水生動物的回歸，如果沒有長遠配套措施，回來的生態只是另一種生存浩劫。

▼ 「布氏鯨」剛出現在深圳大鵬灣，已經有假日賞鯨團干擾生態。（圖／翻攝 澎湃新聞、中新社）

▲▼ 大陸一級保護動物「布氏鯨」在深圳大鵬灣海域快樂覓食。（圖／翻攝 澎湃新聞、中新社）


 

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