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不讓香菜皮蛋專美　台主廚推「雞佛披薩」顛覆味蕾

▲台菜雞佛入菜義大利披薩 。（圖／陽光皇后提供）

▲台菜雞佛入菜義大利披薩 。（圖／陽光皇后提供）

記者翁伊森／嘉義報導

知名披薩品牌日前推出皮蛋香菜口味引發各界熱議，連鎖千葉火鍋品牌旗下異國料理餐廳陽光皇后也不示弱，推出「雞佛」批薩，將道地的台灣辦桌元素融入義大利美食批薩，更進一步開發出三種口味，翁姓主廚對於自家產品相當有信心，店家甚至留言可能挑戰義大利人對美食的底線。有網友打趣留言，「公雞表示，那時候！我害怕極了。」

▲台菜雞佛入菜義大利披薩 。（圖／陽光皇后提供）

▲新鮮雞佛入菜義大利披薩 。（圖／陽光皇后提供）

陽光皇后臉書寫著，傳說台灣菜市場內有一種很神奇的食材，有些人愛不釋手、有些人避之不及!因為它有一種「佛」味！陽光皇后終於成功把它混合在一起啦啦啦啦～三種不同口味食材混搭，獨家上市啦！日式柴魚雞佛起司披薩、泰式風味雞佛起司披薩 、海鹽雞佛起司披薩，這次可能不只惹怒義大利人，就是要挑戰義大利人的底線。

翁主廚表示，聽說米血香菜加入披薩最近很火紅，因此絞盡腦汁希望做出不一樣口味的披薩，他想到自家餐廳有販售火雞佛，所以突發奇想將其入菜，但前期備菜煮雞佛用大火煮會爆漿，所以必須中小火烹煮，而推出的雞佛披薩每顆大小約有3-5公分，每份披薩上面約有8顆飽滿的火雞佛，口味有日式柴魚雞佛起司披薩、泰式風味雞佛起司披薩，以及海鹽雞佛起司披薩。

▲台菜雞佛入菜義大利披薩 。（圖／陽光皇后提供）

▲主廚將新鮮雞佛入菜義大利披薩送入烤箱 。（圖／陽光皇后提供）

女性民眾試吃時表情稍嫌尷尬害怕，但吃下去後卻被充滿水分的雞佛而感動，甚至覺得「juicy」，雞佛披薩雖說口感像豬腦或豆腐軟綿綿，但畢竟還是因人而異，這次推出的三種口味，也多以嗆辣及重口味相佐，衝擊視覺及味覺的新口味披薩正顛覆人們的味蕾。

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