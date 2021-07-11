火雞佛披薩「4小時賣100份」！女顧客實測驚呆　網敲碗求地址　

▲超狂火雞佛披薩，竟然意外爆紅。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



記者柯振中／綜合報導

先前知名速食餐廳推出米血披薩，有業者喊話「這算什麼」，端出史無前例的「火雞佛口味」，引起網路轟動。沒想到，這種口味竟然意外爆紅，短短3、4個小時，就賣出100份。

先前有網友在「爆廢公社公開版」貼文，由於不斷被米血披薩洗版，因此發言抱怨，沒想到師傅一聽，說了句「這有什麼」，接下來端出了「火雞佛披薩」，讓許多人感到震驚。

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▼火雞佛披薩用料實在，4個小時賣出100份。（圖／《東森新聞》）



沒想到，這種口味意外爆紅，短短3、4個小時，就賣出了100份。一名法國人看到實體，當場吸了口涼氣，是吃完以後，也說「這是台灣限定」，其實相當鮮美多汁。

也有其他顧客品嘗後，給出正面回應，由於香料氣味濃厚，蓋過雞佛的味道，而且咬下還噴汁，「其實還滿好吃的。」

對此，披薩業者林泓宇表示，會做出這種料理，是看到「豬血糕披薩」，因此靈機一動，加上店裡有賣美國火雞佛，試試看放在披薩上來烤，沒想到意外造成這麼大的迴響。

網友看完奇特的口味，留言議論紛紛，有些人直呼「不敢吃」，也有人跪求地址，希望能夠嘗鮮，「哪裡可以買」、「本身很愛吃麻油雞胇，這個我很想吃看看！至於豬血糕披薩，那直接略過。」

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