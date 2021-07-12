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郭台銘終於買到BNT　徐巧芯分享綠側翼風向：我笑死

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台積電、鴻海及永齡基金會今（12日）發出聯合新聞稿宣布，已順利完成合約簽署，各完成500萬劑BNT疫苗，預計最快9月底後，可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。台北市議員徐巧芯今在臉書分享民進黨側翼帶風向的6大論點，她表示「在他們崩潰.我笑死之前，一定要整理起來跟大家分享。」

徐巧芯整理綠營側翼6大論點

1.買到BNT 最大輸家是北京，是習近平！
陳時中都已經說這是一個單純「商業行為」，哪有誰輸誰贏的問題？能夠買到充足疫苗，最大贏家是台灣人民，這麼簡單的事也要扯政治意識形態，笑死。

2.郭董臉書上說「大陸沒有下指導棋」是在高級黑中共啦！
你是跟他很熟？有確認過他的意思？郭董唯一說過有在阻撓疫苗過程的是「民進黨派系」，如果這麼聽他的，怎麼不去查查看之前是誰在擋疫苗？笑死。

3.能夠購買成功是「官民合作」，政府做了很多事！
今天會需要官民合作，不就是一開始政府的疫苗採購政策出了問題，買太少到貨率也太低？政府本來就該做的事情，還要出來討稱讚？笑死。

4.買每劑31元？比歐美貴，中共海削我們一筆！太可惡了！
哈囉，羅秉成政委最大的「功勞」叫做要求BNT改標不能用「復必泰」，所以報載要多花錢；再者這是民間捐贈，沒有花到納稅人的錢，你管他買多少？怎麼不說說國產疫苗貴得半死.也沒有國際認證，政府還用人民的錢下單？更不用說民進黨柯建銘還放假消息說要四十多塊，你們有譴責過嗎？笑死。

5.郭台銘跟柯文哲聲量很高！國民黨完蛋了！
我們討論疫苗什麼時候來，是人民能不能取得安全與維持健康，講難聽一點，就算國民黨倒了，只要台灣人能夠度過疫情也不會怎樣，會把政黨的利益放在民眾生命之前的好像只有民進黨側翼？笑死！

6.BNT不是什麼最好的疫苗！
有國際認證，在世界大規模施打，可以給青少年施打，而且有望9-10月到貨，還不好？難道要現在這樣只能請友邦贈送才好？笑死。

徐巧芯表示，總結一下，買到疫苗應該是天大的好事，把意識形態放在科學前面，不管什麼事沒扯共產黨就渾身不舒服，真的好嗎？用一堆似是而非的假論述去抹黑辛苦購買疫苗的人，真的好嗎？

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