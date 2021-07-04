永春攤商怨生意受影響、民眾快篩沒造冊　她：市府問題出在這2點

▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站，為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市虎林街有13戶確診，確診人數達30人。北市府成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站。對於周邊有民眾到現場才知道要先造冊才能篩檢，以及永春市場攤販抱怨台北市長柯文哲說明熱區時，用詞不精準讓生意大受影響，國民黨台北市議員徐巧芯指出，迅速前進社區篩檢是對的方向，但仍有2個問題。

徐巧芯4日在臉書發文表示，「虎林專案」正在執行中，讓人擔憂，尤其在她的選區出現疫情熱區，除了捐贈物資以外，身為民意代表更應該點出問題，要求市府積極處理，而她的主張一直是「有篩出來比沒有好」，只有積極篩檢讓社區隱形傳播鏈斷掉，未來解封時民眾才有真正的安全，因此，相對之前北農的處理方式，這次迅速前進社區做篩檢是對的方向，但仍有2個問題包括：告知地方的資訊不夠清楚、可篩檢人數以及區域限制的問題。

對於永春市場傳出攤商抱怨生意受到影響，徐巧芯也指出，第一天只公佈「虎林街、永春市場周邊產生熱區」，卻沒即時說明當下的情況，包括傳染鏈的疑似來源、目前的確診者情況與人數等，資訊越公開透明，對於防疫越有利，尤其該區的情況並非5月中已經屬於難以追溯只能大規模篩檢的狀況，把實際情形完整向民眾說明有助於防疫，且能夠安定民心。另外，很多居民今天不知道是要先向里辦公室登記才能篩檢，導致今天現場有些民眾白跑一趟，引發民怨，認為市府規劃不周。

徐巧芯指出，從每個里篩400人，到後來說都可以篩，現在又加開場次免造冊，反反覆覆代表了對於該區的規劃不精準，應該改進，且據現場醫護表示，來篩檢的人比預期還少，要如何鼓勵，甚至要求市民前往檢測，是市府必須思考的重要課題。

徐巧芯說，若市場周邊有足跡必需安排篩檢，日常會容易會到該市場買菜的民眾，絕對不只那8個里的居民，只開放讓這幾個里登記到永吉國小篩檢的理由為何？應擴大開放，只要是在某段期間來過市場的人，都能夠登記檢測，透過篩檢斷開隱形傳播鏈。

徐巧芯強調，相信市府、衛生局很積極想要將熱區降溫，民眾也很願意配合政策，但該改善的部分一定要儘快解決，才能有效率地達成目標，會將民眾與第一線看到的問題反應出來，和市府並肩作戰，希望這些建言對防疫有幫助。