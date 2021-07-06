唐鳳疫苗預約系統有Bug？　徐巧芯：我資格不符卻登記成功了

▲徐巧芯實測疫苗預約平台，抓到漏洞。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者杜冠霖／台北報導

行政院政務委員唐鳳設計的疫苗意願登記系統今(6日)起動，國民黨議員徐巧芯指出，自己並非第九、十類人員卻登錄成功，這是否代表系統在資格上根本出了問題？」

疫苗預約平台首波開放金門、馬祖、澎湖三離島第九、第十類民眾，試行預約施打疫苗。徐巧芯今在臉書發文指出，政委唐鳳的疫苗預約系統終於出來了，測試系統卻發現自己並非重大傷病也不夠年長的（非第九類、第十類），卻登錄成功，而另一市議員游淑慧幫有重大傷病的年輕朋友接種登記卻失敗，「有人有類似的情況可以留言讓我知道嗎？」

徐巧芯表示，理論上自己並未被列入第一期開放登記對象，應該連登記都不行，她也指出，自己已取消預約登記，要把資格留給真正應該被開放的對象。

對於網友回應這只是登記意願，徐巧芯指出，自己清楚系統只是登記意願，不是正式施打，「問題是我的資格也不符合登記，卻能夠成功，有人符合資格卻無法登記，代表系統有問題。」



▲徐巧芯反應疫苗意願預約系統有Bug。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



唐鳳推出的疫苗意願預約系統今由金門、連江及澎湖縣先行試辦，而正式上線時間仍須等到疫苗數量足夠時，大約是開放至第九類、第十類別。

預約主要流程須進入1922.gov.tw網站後，輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，並選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。