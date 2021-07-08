年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名有情緒困擾的年輕女子日前因為與前男友發生感情糾紛，在深夜前往日月潭邊徘徊、意圖輕生，另一名也有情緒困擾的婦人獨自開車離家超過1天，手機關閉、家屬無法聯繫；集集警分局分獲民眾和家屬報案後，派員趕往現場勸阻年輕女子，並循線尋獲服用安眠藥在車內昏睡的婦人，保住2條寶貴生命。

集集警分局指出，日月潭派出所在5日凌晨0時50分左右接獲民眾報案，表示有名女子於水社碼頭附近遊蕩、徘徊許久，且情緒激動，疑似有輕生念頭；員警賴柏諭、王仁慶立即趕赴現場，發現碼頭柵欄旁該名女子獨處碼頭旁，隨即上前關心。

警方回顧，女子當下正與他人通話，期間語氣都相當激動，並不時揚言要跳潭輕生，員警於是先行安撫女子，勸服他先回到派出所休息；女子表示與前男友有感情糾紛，且本身患有憂鬱症，一時情緒低落便有輕生念頭，經警方一番耐心勸說後，女子終於心情平復並放棄輕生念頭，並安排他在日月潭民宿過夜，當天中午退房後再協助他至埔里轉運站搭車返家。

▲集集分局員警耐心協尋疑似輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

魚池分駐所則於5日凌晨1時17分接獲民眾報案，指其母親患有憂鬱症，於3日即開車離家，手機持續呈現關機狀態，手機最後定位於南投縣魚池鄉一帶，擔心他有輕生念頭。

警員吳辰曜立即調閱轄內各重要路口監視器，發現報案人所指自小客車於4日晚間曾行經台21線魚池國中前路口，隨後派遣備勤警員林宗翰趕往現場，以及魚池第十二公墓一帶、新城村、中明村及投131線周邊尋人，終於在凌晨3時左右，於中明村文化巷6號（孔明廟前停車場）發現該自小客車，該婦人正躺臥於車輛後座休息。

警消人員經初步檢視，發現婦人僅因服用安眠藥物導致身體不適、有睡意，無生命安全疑慮，便由報案人自行帶返回家，家屬對警方的辛勞付出與積極尋人之舉也表示深深的謝意。



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