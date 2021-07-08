　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名有情緒困擾的年輕女子日前因為與前男友發生感情糾紛，在深夜前往日月潭邊徘徊、意圖輕生，另一名也有情緒困擾的婦人獨自開車離家超過1天，手機關閉、家屬無法聯繫；集集警分局分獲民眾和家屬報案後，派員趕往現場勸阻年輕女子，並循線尋獲服用安眠藥在車內昏睡的婦人，保住2條寶貴生命。

集集警分局指出，日月潭派出所在5日凌晨0時50分左右接獲民眾報案，表示有名女子於水社碼頭附近遊蕩、徘徊許久，且情緒激動，疑似有輕生念頭；員警賴柏諭、王仁慶立即趕赴現場，發現碼頭柵欄旁該名女子獨處碼頭旁，隨即上前關心。

警方回顧，女子當下正與他人通話，期間語氣都相當激動，並不時揚言要跳潭輕生，員警於是先行安撫女子，勸服他先回到派出所休息；女子表示與前男友有感情糾紛，且本身患有憂鬱症，一時情緒低落便有輕生念頭，經警方一番耐心勸說後，女子終於心情平復並放棄輕生念頭，並安排他在日月潭民宿過夜，當天中午退房後再協助他至埔里轉運站搭車返家。

▲集集分局員警耐心協尋疑似輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集分局員警耐心協尋疑似輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

魚池分駐所則於5日凌晨1時17分接獲民眾報案，指其母親患有憂鬱症，於3日即開車離家，手機持續呈現關機狀態，手機最後定位於南投縣魚池鄉一帶，擔心他有輕生念頭。

警員吳辰曜立即調閱轄內各重要路口監視器，發現報案人所指自小客車於4日晚間曾行經台21線魚池國中前路口，隨後派遣備勤警員林宗翰趕往現場，以及魚池第十二公墓一帶、新城村、中明村及投131線周邊尋人，終於在凌晨3時左右，於中明村文化巷6號（孔明廟前停車場）發現該自小客車，該婦人正躺臥於車輛後座休息。

警消人員經初步檢視，發現婦人僅因服用安眠藥物導致身體不適、有睡意，無生命安全疑慮，便由報案人自行帶返回家，家屬對警方的辛勞付出與積極尋人之舉也表示深深的謝意。
 

►超夯唇膏　多色可選

►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」　15接觸者PCR出爐！

►快訊／竹籤戳刺虐殺前女友3歲女　無良繼父丟包埋屍一審就逃死

►日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

ET快訊
夜市、百貨指引出爐！禁邊走邊吃　顧客不得自助取餐
國旅回來了！樂園玩設施要「先預約」　風景區16時後禁入
連續13天壓制雙位數「就等雙北+0」　本土確診地圖出爐
可以拜拜了！宗教場所「有條件開放」　公祭、中元普渡暫不開放
712微解封「敢看電影、健身嗎」　網喊看爆黑寡婦...但1場
校園操場開放！教育場館微解封出爐　體育館禁淋浴
國家公園「以停車場40%管制」　山屋、墾丁沙灘仍暫停開放
快訊／日本贈台113萬劑AZ疫苗來了　14:20降落桃園機場
電影院禁飲食、梅花座！微解封指引出爐　藝文場館鬆綁條件一次看
快訊／2.4萬元以上全職勞工看過來！　可領1萬元條件曝
一張圖看20個場所微解封！餐廳開放內用　國內旅行9人以下都O
快訊／今增3死　60歲男住院一個月後往生
日本第二批AZ疫苗113萬劑今抵台！陳時中再次感謝：最快速度
今增18例本土「剩2縣市有病例」　北市12例最多
快訊／陳時中：三級延長726！維持11項警戒措施　20個場所
快訊／今增18例本土「警戒以來最低」另增3死
LIVE／三級延長「微解封指引」出爐　陳時中最新說明
別再喊台日友好！日本親友曝「贈台AZ原因」　他嘆：國與國沒友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

快訊／南投男「30公尺高橋上墜溪床」！全身骨折頭部重創亡

部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士　嗆：提你頭見廠長

快訊／北市40歲男租屋處輕生！房東聯繫不上　破門一見嚇傻

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

快訊／南投男「30公尺高橋上墜溪床」！全身骨折頭部重創亡

部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士　嗆：提你頭見廠長

快訊／北市40歲男租屋處輕生！房東聯繫不上　破門一見嚇傻

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

柯文哲被設局？媒體LINE群組稱「市長出席記者會」　北市府回應了

夜市、百貨微解封指引出爐！禁邊走邊吃、顧客不得自助取餐

712微解封！鄉民見1狀況酸爆「不降級沒肩膀」：指揮官你真的很敢

國旅小確幸回來了！樂園玩設施要「先預約」　景區16時後禁止進入

配息率前10大ETF出爐！　年化配息率最高4.8%

喬友4死綠批王惠美「火場個人秀」　縣府回擊：勿淪口水戰

流氓律師CP戲外放閃！宋仲基隔離ing　義氣外送咖啡給全汝彬

三星Galaxy S21系列傳將推「多款新色」！有望升級1TB RAM

三級延長「都是台北市政策害的」！牙醫嘆：抓柯P去隔離6月就解封

BTS當LV秀主角！金泰亨手拿「咖啡杯」帥翻　隊長氣勢驚人，阿米：像在拍電影

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

社會熱門新聞

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海

極樂疫苗團！　小姐伴遊5天行情價曝

快訊／北市警無故未到班！陳屍三重住處

爆乳長髮妹PO網　老司機開門驚喊：阿娘喂

高雄物流倉庫火警　老闆心痛癱坐在地：去了…

即／台中女墜橋輕生　意識模糊送醫搶救

女騎士倒地等救援　遭粗心計程車輾斃

22歲女行員騎車上班　慘遭砂石車輾壓命危

即／台南東區大樓起火　住戶睡夢中驚醒

即／遭迴轉砂石車猛撞！女騎士捲入車底命危

83歲vs.38歲　翁超連結女體...長照級日常：來走走

晨運民眾路跑澄清湖　驚見男屍

即／北市1男租屋處輕生！房東破門一見嚇傻

更多熱門

相關新聞

日月潭火燒雲絕美天際　如人間仙境

日月潭火燒雲絕美天際　如人間仙境

準颱風「烟花」輕掃過台灣南部海域，卻為中台灣帶來有如烟花一般的美景：在熱帶低壓和外圍環流作用下，日月潭區在昨（6）日傍晚出現「火燒雲」景觀，整遍天空白雲都呈現橘紅色至淡粉色，碧波清澈的潭面映照後也猶如大姑娘的雙頰抹上紅妝，美不勝收！

表姊失聯兩天親屬好急　破門驚見她昏厥倒地

表姊失聯兩天親屬好急　破門驚見她昏厥倒地

日月潭復漲喜見九蛙「以潭為鏡」

日月潭復漲喜見九蛙「以潭為鏡」

救回33心肺停止民眾　北市2救護員獲獎

救回33心肺停止民眾　北市2救護員獲獎

日月潭龐大猴群霸佔環湖步道　民眾怕安全折返

日月潭龐大猴群霸佔環湖步道　民眾怕安全折返

關鍵字：

日月潭水社碼頭救人

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封指引出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

獨／三級警戒繼續延長　最新10大管制措施出爐

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面