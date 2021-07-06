表姊失聯兩天親屬好急　警消破門！驚見她昏厥倒地及時救命

記者張君豪／新北報導

6月21日下午，汐止警分局接獲民眾許先生報案稱，獨居於汐止區的黃姓表姊（55歲）居家卻已失聯二日，民眾擔心親人患有糖尿病等慢性病，加上近來新冠肺炎（COVID-19）疫情盛行，擔心親屬有意外，但許民又不知確切地址，只能緊急拜託警方協助找人。

▲汐止警熱心查出黃女住址緊急破門救人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警熱心查出黃女住址緊急破門救人。（圖／記者張君豪翻攝）

接獲民眾報案後，汐止社后所警員藍子其、林中志隨即查出黃女居住於福德一路某民宅，並通知許先生一同前往救護，警員到場時屋內無人回應，因逢疫情期間鎖匠不願協助開門，警方為避免耽誤搶救時機，在親人同意之下與消防人員共同破門而入，發現黃女倒臥在地，經檢查尚有意識但身體虛弱，所幸警消破門迅速，救護人員趕緊將黃女送至醫院救治。

經警方訪查，發現黃女罹患糖尿病等多重慢性病的重度患者，二日前因突然身體不適昏厥倒地，加上身體虛弱無力移動求援，所幸黃女靠求生意志支撐，總算等到警消到場救人。

警方藉此案例呼籲民眾，慢性病患於疫情期間，因宅在家中往往飲食增量、運動減少、也有可能因領藥困難造成服藥不規律、延遲就醫等現象，居家健康風險大增，獨居者建議隨身攜帶行動電話，或安裝家用緊急救援通報系統，才能在危機發生時立即通報協助就醫，避免憾事發生。

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