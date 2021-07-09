永豐吹哨人怨前東家「花錢放言」　周玉蔻怒告妨害名譽結果出爐

▲永豐金違法放貸案吹哨人張晉源，抱怨永豐銀「花錢放言」挨告。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

揭露永豐金違法放貸三寶集團案的吹哨人張晉源，在身分曝光後，曾引起正反兩面輿論褒貶，部分媒體報導與評論也質疑張爆料動機，張為此曾在臉書po文宣洩不滿「永豐銀行請自重，花錢放言散播訊息，也改變不了真相」，網媒《放言》創辦人周玉蔻不滿遭影射不實報導而提告，張辯稱他說的「放言」是指「放話」，台北地檢署9日處分不起訴。

前永豐金控董事長何壽川，因與三寶集團投資上海「1788大樓」期間，指示所屬子公司，陸續違法放貸53億給三寶建設董座李俊傑，台北地院一審已在2020年11月間依特別背信等罪，重判何壽川8年6月徒刑，現正上訴高院二審中。

當時永豐銀行總經理張晉源，被披露是揭發這起金融弊案的內部吹哨者後，各方評價不一，張晉源還因此被永豐銀控告在另件資產出售案中，涉嫌背信，在輿論風暴中的張晉源還發起籌組台灣公益揭弊者暨吹哨者保護協會，並曾在臉書po文，抒發遭媒體抨擊質疑的壓力。

▲周玉蔻不滿遭影射收錢製作不實報導而提告。（圖／資料照）

由於張晉源抱怨永豐銀的文字中，「花錢放言散播訊息」，放言兩字引起《放言》創辦人周玉蔻不滿遭點名，影射《放言》收錢做不實報導，憤而控告張晉源涉嫌妨害名譽，張晉源則辯稱，他說的「放言」不是針對《放言》，是單純指永豐銀花錢「放話」。

檢察官調查認為，張晉源的po文的確沒有點名是在指稱媒體，而當時張晉源的吹哨者身分，廣受包括《放言》在內的許多媒體撰寫新聞報導、評論，也有不少專業人士投書討論，張只是po文質疑永豐銀介入導致出現他的負面新聞，妨害他人名譽的罪嫌不足，因此處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

水電工進房脫衣要女兒「幫個忙」 國中女嚇哭連夜逃走揭狼父

部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士 嗆：提你頭見廠長

「魚丁系」為「蘇打綠」挨告 林暐哲求償百萬結果出爐