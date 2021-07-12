鴻海、台積電BNT每劑30美元比歐洲貴？行政院：不同時空背景影響

▲行政院政委羅秉成。（圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA新冠疫苗。外傳台積電、鴻海採購的每劑價格落在30美元，對此，行政院政委兼發言人羅秉成表示，疫苗價格會受到不同時空背景環境影響，大家不用太注意價格多寡。

行政院發言人羅秉成12日召開「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會，針對外傳台積電、鴻海採購價格每劑落在30美元左右，外界質疑比歐洲買的還貴，但也有人認為比東洋接洽便宜。對此，羅秉成回應，疫苗價格、預訂供貨時程都依照一般國際通例做法，原則上都是保密事項，不方便透露。

羅秉成提及，疫苗價格高低會受到不同時空背景影響，且國際疫苗市場非常激烈，大家都在搶疫苗，且疫苗越來越多元，明年甚至有可能出現「次世代疫苗」，可能是新的、比較好的，所以現在疫苗價格恐受到影響，此外也可能受到疫苗採購數量、無償贈予案有關，「有各種可能原因關係影響價格，大家不用太注意價格多寡。」尤其政府是受贈方，非常謝謝2捐贈單位。

羅秉稱認為，2捐贈單位一定會本於立場與利益，且相信鴻海集團創辦人郭台銘是非常精明商人，處理商業模式的效率一定會顧及公司、基金會利益；且這部分因為是採購事項，採購契約中沒有CDC作為契約當事人，是2捐贈單位直接跟香港復興洽談條件，「我們不方便介入」，關於價格部分也不方便透露與多說，以免影響採購進行。