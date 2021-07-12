買BNT跟香港簽約被矮化？政院：相信郭台銘、台積電不會做這種事

▲行政院政委兼發言人羅秉成說明BNT原廠疫苗捐贈專案。（圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

上海復星醫藥集團11日晚間宣布，子公司復興實業分別與台積電、鴻海永齡基金會以及裕利醫藥公司簽訂《銷售協議》，將銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，該批疫苗將被買方捐贈給「台灣地區疾病管制機構」。針對是否有矮化台灣部分，行政院政委兼發言人羅秉成表示，相信2捐贈單位不會做出這種事情，政府也不想加以猜測或影射。

行政院發言人羅秉成12日召開「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會，被問到上海復星醫藥集團是否涉及法規因素，所以由香港復興實業與鴻海、台積電簽署契約？此外公告中提及贈予「台灣地區疾病管制機構」是否有矮化台灣？對此，羅秉成表示，一般政府相關部會機關若對外簽署契約，一定是使用正式官方名稱，不會有外界提出的有損國格、矮化政府疑慮，「這種事情不容發生」，相信鴻海、台積電這2捐贈單位在簽約過程中，不會做出這種事情。

羅秉成指出，締約過程中分為2部分，一部分是採購契約，是由2捐贈單位直接跟香港復興進行商業磋商談判，磋商完成後訂了採購契約，而台灣衛福部不是採購契約當事人，且該契約因出售方為香港復興，也就是上海復興的子公司，得按照上海相關規定發布公告，該公告是針對重訊做發布，「與我們政府無關」。

羅秉成強調，在談判過程中，2捐贈方以買方身份進行談判，有無所謂「其他因素干擾、干預」等，這個政府不得而知，若有也無從了解，但不想加以猜測和影射，畢竟能順利完成契約，讓BNT疫苗進入台灣，是大家共同追求的目標。

最後，羅秉成說明，衛福部自己簽的約，一定是使用正式官方名稱，不會有大家提問的疑慮存在。