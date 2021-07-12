阿北騎機車沒戴口罩很緊張　內埔警告發耐心協助正確配戴

記者陳崑福／屏東報導

疫情5月19日三級警戒迄今將近2個月，要求外出全程戴口罩，但內埔警分局龍泉所員警於巡邏時，卻看到一位「阿北」大剌剌的未戴口罩騎乘機車，遂予以舉發；對於民眾錯誤的口罩配戴方式，並利用機會予以教導。

▲「阿北」騎機車未戴口罩，內埔警分局告員警耐心協助正確配戴 。（圖／民眾提供，以下同）

疫情三級警戒後，民眾外出應全程戴口罩，全力防堵疫情；中央疫情指揮中心更在5月26日宣布，對於民眾未戴口罩，免經勸導，得逕予舉發後，民眾戴口罩的覆蓋率可謂大大的提升。

但龍泉所警員吳家宏9日執行巡邏勤務，途經昭勝路時，卻見一位林姓「阿北」騎乘機車未戴口罩，違反規定。「阿北」說只是騎一段路去買東西，因此未戴口罩，吳員仍依傳染病防治法規定，予以舉發。

「阿北」也知道行為不對，趕緊從機車置物箱取出口罩配戴，然「阿北」恐因緊張，口罩遲遲無法戴好，員警遂請渠將安全帽取下，口罩有顏色的布面朝外、拉撐口罩上下，以保有空間方便呼吸及加大防護面積，最後壓緊鼻樑壓條，一步步教導林翁正確配戴方法。「阿北」也表示不該便宜行事，不戴口罩，造成其他民眾恐慌。

分局長蔡耀順表示，未戴口罩，依傳染病防治法規定，最高可處1萬5千元以下罰鍰。由於仍處於疫情期間，該分局110報案台屢接獲民眾檢舉未戴口罩的案件，呼籲民眾應養成習慣，外出即依規定戴好口罩，避免遭檢舉或稽查，傷了荷包。

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