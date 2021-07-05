疫情相挺我們一起！助餐助菜為醫護打氣　頂新和德率先響應

▲好食好事基金會加速器學員菜蟲農食，串聯貝殼放大與快一點，發起「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

這一頭有小黃運將協助配送餐食，讓溫暖直達第一線；另一頭的目的地，則是醫事人員的家，一箱箱的奶蛋蔬果，同樣承載著社會大眾的心意。生鮮配送平台「鄰家鮮生」執行長李昱德、群眾集資平台「WaBay 挖貝」執行長林大涵與線上點餐系統「快一點」營運長黃柏齊，共同發起「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，邀請民眾認購贊助待用餐點、蔬果箱，為醫事人員打氣，也讓餐飲業者和計程車司機，在疫情衝擊下獲得基本收入。

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▲▼計程車隊配送餐點至臺北榮民總醫院。（圖／記者張凱喨攝）

菜蟲農食執行長李昱德認為，捐1份餐、捐10份餐都是社會大眾的善意，而他們3家團隊一起要做的事情是，「怎麼樣讓這些善意可以更規模化，同時去平衡需求以及供給，讓資金跟資源最有效地分派到最需要的這些醫事的行政人員身上」。

▲菜蟲農食執行長李昱德。（圖／記者張凱喨攝）

計畫首波共有15家餐飲店家加入，合作醫療院所則有國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺北榮民總醫院、臺北市立聯合醫院和平院區、臺北市立聯合醫院中興院區。

▲▼蔬果箱直送到府，讓無暇買食材的醫護也能照顧家人飲食健康。（圖／記者張凱喨攝）

活動自6月9日上線以來，短短兩週已募得超過1萬份待用餐，第一週便發出5,000份，計程車累積趟次逾200趟；另外，蔬果箱也募得超過1,400份，目前全數領取完畢，正陸續出貨中，讓無暇買食材的醫護也能照顧家人飲食健康。對此，菜蟲農食執行長李昱德也特別感謝響應單位，「我們是三個新創的團隊，其實我們的力量有限，所以非常感謝好食好事跟頂新和德文教基金會，大方響應我們要做的事情，提供給我們計畫初期所需費用，也讓魏應充先生『疫情相挺 從我做起』的理念，能夠帶到整個社會，更多人一起來參與。」

▲「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，首週發出5,000份餐點。（圖／記者張凱喨攝）

事實上「菜蟲農食」正是今年好食好事加速器種子學員，所以當負責人李昱德提出提出想法和計畫後，便獲得頂新和德文教基金會大力相挺。好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，「其實我們在去年就開始做疫情相挺系列的贊助跟幫忙，他知道我們有這個疫情相挺的活動，就來討論是不是可以得到頂新和德文教基金會的支持跟贊助，提供他們第一筆的資金，然後來運作這個慈善活動的推動，我們創辦人魏應充先生都非常支持像這樣子的看法。」

▲好食好事基金會執行長陳茂嘉。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會推動「食公益」近年來到了第8屆，創辦人魏應充一直希望能夠拉長情、擴大愛，「我們把食公益原先幫助公益團體的部分，擴及到第一線的醫護人員並照顧他們的家庭，由我們率先響應，用這個平台訂餐、供餐挺醫護，讓一般消費者都能夠參與的一個科技模式，由基金會負擔前置上面的金流，包括在運送的物流，還有初期供餐的這些費用」，她也邀請民眾一起加入協助，共為國內31萬醫事人員盡一份力。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。（圖／記者張凱喨攝）

疫情相挺我們一起計畫將持續到8月3日，民眾贊助的每一塊錢，都會用於餐點製作和蔬果箱的購買，結案後的剩餘善款也將全數捐至第一線的醫療夥伴單位，讓所有愛心都能成為支持防疫英雄的力量。詳情請查詢群眾集資網站： https://backme.tw/ref/qQgzO