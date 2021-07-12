柯文哲：北市「廣義家戶感染」較頭痛　聚在家打麻將、合租公寓成問題

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布，新增23例本土確診，其中以新北市10例最多，其次為台北市9例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市目前頭痛的是「廣義家戶感染」，不一定是親戚關係，有可能是在家打麻將，也可能是同志團體、合租公寓問題。

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對13日微解封、鴻海與台積電向上海復興採購BNT疫苗、萬芳醫院有非法移工染疫、信義區「類家戶感染」案、屢次被桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌批評疫調等議題做回應。

柯文哲指出，目前北市7家醫院免費做篩檢，做了大約1065人，機動隊做689人，將近1700人左右，抓到了2個確診，而7家醫院則抓到3人確診。

柯文哲認為，北市社區感染源不多，從7月1日到7月10日統計顯示，感染源不明大約17.6％，大部分是感染後到家傳染他人，目前北市三大感染問題分別為市場、醫院、家戶，市場包括環南、北農，醫院則以萬芳醫院當例子。

柯文哲說，比較頭痛的是家戶感染，北市家戶感染是「廣義家戶感染」，不一定是有親戚關係，「例如聚在家打麻將，或是同志團體也是問題，以及大家合租公寓也是問題！」真的在社區感染的不多，所以現在碰到每個確診案，就盡量擴大疫調範圍，看能否隔離更多人。

指揮中心表示，今日新增23例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於6月20日至7月11日。個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增1例死亡個案（案2598），為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。7月10日因其他原因死亡。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）