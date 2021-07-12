LIVE／北市+9例！信義爆7人「類家戶感染」　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布，新增23例本土確診，其中以新北市10例最多，其次為台北市9例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增23例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於6月20日至7月11日。個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增1例死亡個案（案2598），為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。7月10日因其他原因死亡。

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對13日微解封、鴻海與台積電向上海復興採購BNT疫苗、萬芳醫院有非法移工染疫、信義區「類家戶感染」案、屢次被桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌批評疫調等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）