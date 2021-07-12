等打第二劑AZ要隔10週　柯文哲主張：照顧防疫專責病房人員「混打莫德納」

記者袁茵／台北報導

面對萬芳醫院日前爆出院內感染，使台北市長柯文哲11日赴現場視察，要求儘快完成醫護人員第二劑疫苗接種。台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲表示，醫護人員第一劑打AZ，若要打第二劑AZ的話原則上得等10週，但若第二劑打莫德納只需要4週，因此他主張照顧第一線防疫專責病房的人員「疫苗混打」。

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對13日微解封、鴻海與台積電向上海復興採購BNT疫苗、萬芳醫院有非法移工染疫、信義區「類家戶感染」案、屢次被桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌批評疫調等議題做回應。

面對萬芳醫院爆發院內感染，柯文哲提及，要求醫護人員趕快打第二劑疫苗，不過原本打AZ疫苗的，如果要打第二劑AZ，原則上要等10週，但如果先打AZ、之後打莫德納，則只要等4週，所以希望中央思考看看，如果需要快速建立完整防護網，「照顧確診者的醫護人員，我主張混打。」

柯文哲認為，可以馬上讓醫護人員接種第二劑疫苗，用莫德納來建立防護網，不然若要等第二劑AZ的話，需要等到10週以上，「還有得等！」

柯文哲說，目前只打一劑疫苗，對英國變種病毒還可以，但遇到印度變種病毒就不見得有效，最近發現有3例印度變種病毒，意思是防不勝防，時間拖久了，印度變種遲早會溜進來，所以他主張照顧第一線防疫專責病房人員混打疫苗。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）