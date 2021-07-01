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愛地球！22縣市節電數據出爐　新北板橋年省2772萬度稱王

▲台電2021節電活動開跑。（圖／台灣電力公司提供）

▲2020「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查。（圖／台灣電力公司提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

台電昨(30)日公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區，其中新北市板橋區以全年節電2,772萬度拿下年度節電王。

台電繼2019年後再度公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，此次依據各行政區節電成效占比(節電量於該縣市總節電量比例)與節電累計戶次，選出節電冠軍行政區。台電表示，去年全國共節電近12億度，其中，新北市節電冠軍由板橋區拿下，去年全年節電達2,772萬度，節電成效占新北市達12.7%，節電用戶累計戶次21.2萬次，也是此次全國節電度數最多的行政區。

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▲台電2021節電活動開跑。（圖／台灣電力公司提供）

▲台電副總經理王耀庭(中)、公眾服務處處長袁梅玲(左)語新北節電冠軍、板橋區公所主任秘書林今權(右)共同宣告2021年節電活動啟動。

而在台北市則由內湖區奪下節電之冠，去年節電度數近1,600萬度，節電成效占比達11.1%，等於台北市每節10度電就有超過1度是由內湖人所節省，共有約10.2萬戶次民眾節電。高雄市由鳳山區拿下第一，節電度數達2,007.3萬度，與桃園市中壢區、台中市北屯區、台南市永康區等共22鄉鎮市區奪下各縣市節電冠軍。

此外，台電也宣布2021年節電活動啟動，今年宣傳主軸為「節電 從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電，讓節電不只是環保愛地球，也成為一種有個性的生活態度。今年更首次與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作，將節電資訊結合有趣遊戲，預計7至9月推出三波節電任務，11月還有節電線上競賽。

至於疫情影響民眾生活的部分，台電指出，近來極端高溫持續，加上防疫居家辦公就學、產業景氣暢旺等，今年用電量屢創歷史新高，1至5月全國用電較去年同期增加近45億度，增幅達5.3%，7、8月恐再創歷史用電新高，盼防疫期間也能節約合理用電。目前配合行政院紓困4.0精進方案，已針對住宅用戶6月不實施夏月電價，服務業、農業用戶亦依營業額影響程度提供電費減免，最高達30%。

因應居家防疫，台電也提供「居家抗夏」節電撇步，建議選用變頻空調，將溫度設於26-28度、搭配循環扇與百葉窗簾等且每2周清洗一次濾網，可加快室內降溫並減少耗能；在家開伙時間變多，可用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部污漬水垢，才不會影響電鍋發熱效率，有效加熱食物。另外，以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。

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