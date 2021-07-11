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快訊／三越確診男跨中彰　晚間公布2處新足跡：麵包名店及便當店

▲彰化縣衛生局新增2處確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局新增2處確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新光三越台中中港店先前曾因櫃姐染疫停業，今天又發生彰化男有確診者足跡休館一日，彰化縣今天下午公布他曾前往鹿港鎮厝巷北頭忠義廟足跡，晚間再公布2處新足跡，麥士佳烘焙坊鹿港中山店及秀水鄉彰鹿路甲一飯包彰鹿店，該男子白天在2職場上班單純，下班後社交圈活躍，衛生局已正在疫調以釐清感染源。

衛生局長葉彥伯指出，這名男子是上班族，2職場都很單純，7月8日發病主動就醫，7月10日採檢Ct值14，病毒量很高。他父母親都住在彰化，但他一人獨居沒有與家人同住，因此住在外縣市的家人、父母及職場接觸者共有大約20餘人被匡列居家隔離，採檢尚未出爐。

由於該確診男子上班正常，下班後社交活躍，與之前公布的傳播鏈有重疊，至少跨越中彰2縣市，足跡也跨足到台中新光三越，目前衛生局已經就個案職場進行匡列，並對個案跨縣市年輕人社交活動傳染鏈進行相關疫調中。

這名染疫男足跡，彰化縣政府在防疫記者會下午公布7月10日下午2時10分在鹿港鎮郭厝巷北頭忠義廟停留30分鐘；晚間衛生局再公布他7月4日下午5時35分到鹿港鎮中山路麥士佳烘焙坊15分鐘、7日上午11時35分到55分秀水鄉彰鹿路甲一飯包彰鹿店。

衛生局提醒，若當時有出入以上公布場所的民眾在14天內若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，進一步通報衛生局。

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