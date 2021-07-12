不只捐疫苗！郭董全包「冷鏈倉儲費用」　拚首批300萬劑

▲郭董全包「冷鏈倉儲費用」，首批到貨拚300萬劑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海（永齡基金會）與台積電11日發布聲明，表示正在與上海復星進行購買BNT疫苗簽約程序，一旦「程序完備」就會立刻對外進行公告。據悉，為了滿足必須的低溫保存條件，郭台銘早在6月1日向政府交遞文件時，就承諾包下冷鏈倉儲的物流費用。

根據《TVBS新聞網》報導，郭台銘6月1日向政府交遞，申請企業專案的8項購買疫苗文件時，也一併承諾包下冷鏈倉儲的所有物流費用，同時找了台灣唯一擁有-70˚C以下冷鏈倉儲設備的裕利負責，一次可以保存到300萬劑疫苗，只要廠商一出貨，就能立刻運送到台灣。

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輝瑞BNT疫苗剛上市時，包含運輸、保存等均必須維持-70°C的極低溫環境，對於冷鏈設備、技術的要求相當高，所以從出貨到完成施打，整個過程是一個巨大挑戰，所幸後來FDA、EMA放寬條件，才讓一般冰箱也能保存BNT疫苗。

永齡基金會、台積電11日被陸媒爆料，已經與上海復星「正式簽訂」銷售協議，不過消息隨即被永齡及台積電否認，表示簽約當事人有多方，目前仍「正在進行簽約」的法定程序，一旦程序完備會立刻對外進行公告。

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