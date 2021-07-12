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「上班族吃飯也一堆人」！他疑惑：為何禁餐廳內用　網曝1關鍵

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布，全國餐飲業微解封，有條件開放內用，不過各縣市幾乎都不跟進。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

儘管中央疫情指揮中心宣布，全國餐飲業微解封，可以有條件開放內用，不過各縣市幾乎都不跟進，維持禁止內用的防疫措施。一名網友在批踢踢提問，現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，「這樣有比較安全嗎」、「不懂兩者的標準在哪」，文章一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題，表示現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，「難不成他們座位都有隔間或隔板嗎」。

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他也提到，自己因為疫情因素，最近開始兼差外送，因此常常看到好幾名上班族坐在一起吃飯聊天，「這樣有比較安全嗎」、「真心不懂兩者的標準在哪」。

文章一出立刻引發網友熱議，許多人也給出答案，「同一間公司出問題比較好抓吧」、「內用人群混雜，跟公司能比嗎」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」、「可能認為外面吃飯的人多危險因子高吧」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前宣布，7/13起有限度微解封，有條件開放餐聽內用，但除了澎湖外，其他所有縣市均一律持續禁止內用。

除了餐飲業微解封外，包含國家公園、遊樂園區、電影院等20個場所，也在這一次都鬆綁範圍，但三級警戒仍持續維持，室內5人及室外10人以上聚會一樣均禁止。

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