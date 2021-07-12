郭台銘半夜1:33發文「先好好睡」　49天簽完BNT合約：我自知責任大

記者許力方／台北報導

上海復星集團11日晚間在上海證交所發布公告，子公司復星實業已經與台積電、鴻海（永齡基金會）及裕利醫藥物流公司簽訂銷售協議，共計出售台灣1000萬劑德國BNT疫苗，指揮中心則回應，目前仍不方便公布購買進度。對此，鴻海創辦人郭台銘則於12日凌晨1時33分透過臉書發文，除了報告疫苗採購進度，並強調北京並未對此次採購有任何干涉指導，最後還下標籤要粉絲們「先好好睡一覺」。

郭台銘談到，5/23向當局提出BNT捐贈方案，6/1送件，6/18政院正式授權，直至今剛好7周，歷經這49天，「我自知責任重大」，過程阻礙重重，但他和採購團隊對於大家的焦慮感同身受，始終抱持希望，盡可能在最短時間內完成採購及捐贈法律程序。

郭台銘強調，已經跟上海復興完成BNT疫苗相關合約簽署，「很欣慰終於能給社會大眾一個交代」，團隊會持續努力催促到貨，以協助台灣防疫增加信心並得到喘息，呼籲大家團結對抗病毒，團結是克服逆境的解藥，最後也標籤稱「先好好睡一覺」。

▼蔡英文6/18會見台積電董座劉德音、郭台銘商討疫苗捐贈事宜。（圖／總統府提供）



▼全文如下：

郭台銘報告0712

從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受。

很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，

台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定，團結對抗病毒才是當務之急。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。

另外，自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

#先好好睡一覺