打完莫德納變「萬磁王」瘋傳　專家一看：疫苗激發身體潛能

▲有民眾透露，接種莫德納疫苗4天後，手臂可吸住鐵匙。（圖／民眾提供）



記者曾羿翔／綜合報導



大馬日前傳民眾接種疫苗後，手臂竟產生磁力可吸附鐵製湯匙、刀叉。高雄、新北汐止等地11日也傳出有接種疫苗後的民眾變成「萬磁王」，打完疫苗的手臂可吸附鐵湯匙與叉子，引發外界討論。對此，成大臨床醫學研究所特聘教授謝奇璋就說，新冠肺炎病毒是一種很強大的病毒，疫苗須引發強大的免疫反應才能產生保護力，此種強大的免疫反應，是有可能激發身體潛能，但沒聽過打完會產生磁力。

根據聯合新聞網報導，哈佛免疫學博士謝奇璋還說，強大的免疫反應是有可能激發身體的潛力，但是否因此造成「磁力手臂」並不清楚。他還指出，「莫德納手臂」就是注射莫德納後產生很強的免疫反應，且會讓手臂紅腫，「但沒有聽過會產生磁力」，疫苗要刺激身體發炎，啟動身體免疫反應，再進一步啟動特異的免疫反應達到保護力，而新冠病毒強大狡猾，要啟動很強的自然免疫反應。

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▲汐止婦接種3天後驚見「莫德納手臂」，可吸鐵湯匙。（圖／網友柯竑羚授權提供）



居住在高雄市的W男11日向《ETtoday新聞雲》透露，他7日接種莫德納疫苗，今看見媒體報導「可吸湯匙」，於是好奇親自實驗，沒想到真的可吸住湯匙；新北市汐止區一名婦人接種莫德納疫苗3天後，接種後的手臂竟也可吸附鐵製的湯匙與叉子，家屬看傻立刻拍照錄影並通報1922；歌手賴銘偉晚間也曬出母親打完疫苗「手臂吸附鐵湯匙」實測的照片，引起許多網友討論。

對此，美國疾病管制與預防中心（CDC）則指出，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力；事實查核中心MyGoPen也曾公布，輝瑞、莫德納、嬌生及AZ疫苗，都不含能讓人體吸住金屬物品的金屬物質。針對「莫德納手臂有磁力」，詳細原因可能還要繼續釐清，指揮中心11日在記者會回應，暫時無法解釋這現象，也無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。

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