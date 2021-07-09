將才學堂學員送暖　手作愛心甜點挺醫護

▲躍愛協會林金展理事長親率將才學堂烘焙班學員，親送點心至屏東醫院。（圖／屏東躍愛協會提供，下同）



文／頂新和德文教基金會提供

陪伴高關懷青少年習得一技之長的「頂新和德將才學堂烘焙技職教育計畫」，讓青少年也有能力回饋社會！頂新和德文教基金會與屏東躍愛協會合作，4年來免費協助100多名屏東青年及青少年培養烘焙技能；今年疫情期間學員學以致用，手做點心送往屏東醫療前線，為辛苦的醫護人員加油打氣。

▲將才學堂烘焙班學員，努力製作點心中。



頂新和德文教基金會創辦人魏應充，多年前注意到許多孩子礙於現實未能升學或就業，只能在社會黑暗角落徘徊；為讓這些孩子能找到希望，2017年起透過基金會推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，與屏東躍愛協會等各地公益團體一起協助這類孩子培養烘焙技能。計畫上路4年來，已培訓近600人習得烘焙技能、150人考取丙級證照，並幫助30人順利就業。

▲學員保持在室內5人以下規定，卯足全力製作100份點心。



今年參與「頂新和德將才學堂烘焙教育計畫」的屏東躍愛協會洪同學，家人是抗疫前線護理師，他覺得姑姑非常辛苦，每天早出晚歸，為了保護家人甚至減少回家次數，晚飯也都是在房間內草草解決。看到青少年的感觸，躍愛協會運用他們的專長，發起「疫起挺醫護，愛心甜點送暖活動」，由將才學堂烘焙探索班的學員，手作100份大理石蛋糕及蒸烤香草牛奶布丁，並親自送往醫院，希望補充醫護人員的能量，溫暖疲憊的心靈。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人去年以來就相當關注中小型社福團體受到的疫情衝擊，基金會也陸續發起「疫情相挺 公益共好」、「疫情相挺 愛的Good力」等行動，實質協助40多個受疫情衝擊的中小型社福團體，這次躍愛協會的學員能發揮烘焙專長挺醫護，回饋社會，基金會也為這些孩子感到很驕傲。