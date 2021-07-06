陳時中證實「自購62萬劑AZ明天抵台」　華航曼谷載運15:40抵桃機

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

日本繼6/4捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，再宣布提供113萬劑AZ疫苗供我國人接種。指揮中心指揮官陳時中在今（6）日記者會中向日本政府及人民的善意表達感謝，也證實自購62萬劑AZ疫苗將於明日下午抵台，此波共計175萬劑疫苗有助加速開放年齡層往下施打。據悉，這批自購疫苗將由華航CI-834從曼谷載運，於明下午15:40抵達桃機。

日本捐贈的113萬劑AZ疫苗，預定於8日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，約在15、16日可提供COVID－19接種計畫所列實施對象進行接種。但仍得視64歲以上長者施打狀況，目前規劃以第9、10類做開放。

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▲台灣自購62萬劑AZ疫苗將於明日下午由華航執飛運抵台灣。（圖／翻攝桃園機場官網）

陳時中在記者會中一再表達謝意，此刻全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，日本政府再度伸出援手追加這批COVID-19疫苗，將有助於提升我國疫苗涵蓋率，並給予國內疫情防治極大幫助，指揮中心謹向日本政府與人民至上誠摯謝意。

陳時中隨後也證實台灣自購的62萬劑AZ疫苗將於明日抵達，加上日本捐贈的113萬劑疫苗，可加快年齡向下開放施打的速度，再次表達謝意。日本自6月初提供的124萬劑，加上此次113萬劑，已超過1成覆蓋率，相信對於防疫上有很大幫助，他也再次感謝日本政府、外交部及外館大使及同仁長期以來的努力。

▲陳時中再次感謝日本捐贈疫苗。（圖／指揮中心提供）



另外，近來接種AZ疫苗後不良反應的事件頻傳，讓許多年長者接種AZ疫苗意願低落，中央是否將考慮開放青壯年族群或其他公費對象接種？陳時中昨日被詢問到此事時也回應，會做意願調查，看看哪些疫苗目前沒人想打，會再把這些疫苗拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。