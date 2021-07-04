桃機入境普篩首波尖峰！二航廈增派檢疫人力　6日起再建26座採檢站

▲桃園機場二航廈今日清晨共416位旅客入境，旅客在等候區依序等候採檢。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場實施入境旅客全面普篩後，今（4）日第二航廈清晨4時至5時間，迎來首波旅客高峰。針對人力及篩檢站配置問題，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，前一天都會看隔天預報的航班資料去機動調整，指揮官陳時中則表示，桃機這周還會再增加篩檢站，另外填寫表格部分也有把內容再簡化，整體安排算順暢。

今晨有來自美加地區8航班共計416位旅客入境，桃園機場各單位嚴陣以待，在班機抵達後陸續辦理檢疫、通關及PCR採檢程序，在3小時內順利完成入境全篩政策上路後的首波旅客高峰入境疏運作業。

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陳宗彥表示，人力配置方面，都會在前一天看隔天預報的航班數，跟預報每個航班的載客數去配置，以昨天來說，第一航廈配置3名護理師、4名協勤人員，第二航廈配置4名護理師、6名協勤人員。

不過，今天上午有比較多的歐美航班回來，第一航廈同樣配置3名護理師、4名協勤人員，第二航廈就增加為10名護理師及7名協勤人員，每天都會先看隔天航空公司報回來多少航班數、時間點及旅客數，機動調整人力。

指揮官陳時中表示，昨天有去看一下機場相關流程，整體作業安排算是順暢，當然會有特別尖峰時候，所以機場一個航廈有準備5個做深喉唾液的位置，這禮拜要增加8~13個。另外，填表部分，原先表格本來比較複雜，現在也有再簡化。

▲桃機總經理但昭璧（右3）與副總經理洪玉芬（右1）現場指揮調度旅客疏運及後勤支援。（圖／桃機提供）

桃機觀察，今日上午約4時20分長榮BR9班機抵達後，第一位旅客於4時50分接受PCR篩檢作業，後續在保全人員引導下搭防疫專車離開機場；期間航廈清潔人員亦於篩檢作業現場待命，趁旅客較少的空檔進行等候區及行經動線清消。整體入境作業在疾管署增加篩檢人力下，顯得順暢許多。

機場公司總經理但昭璧指出，桃園機場遵照中央流行疫情指揮中心入境全篩PCR政策，配合衛福部疾管署機場篩檢作業，連日來多次場勘優化場地動線、動員維持秩序，縮短旅客等候時間；並安排防疫車輛，以及環境清消與支援設備等各項後勤工作不遺餘力。

因應今日清晨的旅客密集入境高峰，已預先擴增旅客等候區至246座位；調派防疫車輛達698輛，包含計程車556輛、租賃車120輛、防疫巴士22輛，疏運旅客至指定處所進行後續檢疫。

▲入境旅客依序至貨櫃屋採檢站進行PCR採檢作業。（圖／桃機提供）

機場公司總經理但昭璧感謝機場聯盟夥伴全力動員、共同保護國境安全，也感謝旅客體諒與耐心等候；同時，機場公司也依據指揮中心要求，自6日起開始建置26座簡易採檢站，擴增機場PCR採檢設備能量，提升入境普篩作業效率，呼籲各單位齊心抗疫，保護國境安全及國人健康。