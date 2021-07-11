噁！枕頭套2周沒換「細菌量竟高達598萬隻」　比馬桶出水孔還髒

▲夏季應每隔1至2周清潔寢具，枕頭也要每3個月風乾或日曬，保持乾爽。（圖／CTWANT提供）

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除了挑對好枕頭，隨著氣溫逐漸炎熱，枕頭套、床單也容易髒污，甚至引發細菌、黴菌問題。根據英國一項針對枕頭的研究，發現枕頭上竟然有各種不同的病菌，包括腸胃細菌、呼吸道病毒等等。

其中，首當其衝的就是枕頭套，研究顯示2周沒洗的枕頭套，細菌量高達598萬隻細菌，已經比馬桶出水孔更髒。「夏天時，建議至少1~2周就要更換寢具，尤其是枕頭套！」皮膚科醫師趙昭明提醒。

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▲立委高嘉瑜的發黃枕頭曾引發軒然大波，還曾帶著「枕頭本尊」上電視節目。（圖／CTWANT提供）

趙昭明說，人體每天本來就會產生許多老舊的角質層汰換，而頭皮更會分泌油、汗水，再加上若沒有洗頭就上床睡覺，枕頭套上更可能沾附PM2.5或空氣中的化學物質等等，如果皮膚較為敏感就容易敏感、發癢，甚至因細菌滋生而使得臉上冒痘痘。

「除了選擇棉質的枕頭套，比較透氣之外，也可以挑選具有抗菌功能的材質，都可以降低皮膚出狀況的機率。」除此之外，也建議枕頭本身每隔1~3個月就清潔一次，可視洗滌說明乾燥風乾或日曬等等，千萬別像立委高家瑜的枕頭那樣發黃，否則就如同睡在各種病菌、塵螨及糞便上喔！

▲皮膚科醫師趙昭明建議選擇純棉、抗菌的寢具，比較不會因髒汙衍生皮膚問題。（圖／CTWANT提供）

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