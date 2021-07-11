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每天睡足8小時卻好累？　關鍵在「挑錯枕頭」

不少人習慣側睡，記得挑一個厚度合適的枕頭，讓額頭、下巴和頸部呈現平行，免於擠壓肩頸，呼吸就會更順暢。（圖／陳家欣繪）

▲不少人習慣側睡，記得挑一個厚度合適的枕頭，讓額頭、下巴和頸部呈現平行，免於擠壓肩頸，呼吸就會更順暢。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，除了少出門降低感染病毒機會之外，提升自己的免疫力也十分重要，其中睡眠更是關鍵，睡眠品質好可以幫助細胞充分休息，自然就有更多精力對抗病毒。

而睡眠中，與我們關係最親密的莫過於「枕頭」，但大多數人卻都睡錯枕頭！所以常常一覺醒來腰痠背痛，甚至越睡越累。擁有脊椎保健達人封號的鄭雲龍說，市面上的枕頭大致分為「沒有結構」跟「有結構」兩大類枕頭，沒有結構的枕頭泛指羽絨枕、棉花枕等，躺上去之後會凹陷下去；有結構的枕頭如記憶枕、人體工學枕，具有一定的支撐力。

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脊椎保健達人鄭雲龍認為，睡覺時頸椎、胸椎和腰椎也要保持自然曲線，才能遠離腰痠背痛。（圖／陳家欣繪、鄭雲龍提供）

▲脊椎保健達人鄭雲龍認為，睡覺時頸椎、胸椎和腰椎也要保持自然曲線，才能遠離腰痠背痛。（圖／CTWANT提供）

「首先要挑選『有結構』的枕頭。」鄭雲龍說，人體的頸椎是有弧度的，當我們向後靠牆時，後腦勺到脖子之間會出現空間，而睡覺時要靠枕頭去填補這些空間，才能維持頸椎原有的弧度，而有結構的枕頭比較能做到。

舉例來說，假如選擇羽絨枕，睡覺前可以先調整成合適的形狀，但睡著之後，隨著姿勢改變，枕頭形狀也難以維持。不過，並非所有結構枕都適合，隨著每個人後腦勺到脖子之間空間大小不同，枕頭的高度也會有所不同，這就必須靠試躺體驗來感受。

睡錯枕頭容易造成「口呼吸」，增加罹患呼吸中止症風險，甚至會引發睡眠、血液循環等全身性疾病。圖為呼吸中止症檢查。（圖／報系資料庫）

▲睡錯枕頭容易造成「口呼吸」，增加罹患呼吸中止症風險，甚至會引發睡眠、血液循環等全身性疾病。圖為呼吸中止症檢查。（圖／CTWANT提供）

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