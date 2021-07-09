知名女網紅深夜墜樓！最陰國宅30人輕生...警察坐鎮「頭腳被轉180度」

▲警方在國宅1樓設置派出所。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

台北市西寧國宅意外頻傳，被封為「台北最陰大樓」，甚至傳出每到深夜電梯就會故障，嚇得管理員紛紛離職。為了破除靈異傳言，北市府派警方進駐，將派出所遷移至西寧國宅1樓，不料就連警方都碰上難以解釋的現象，例如房間異常寒冷，還有員警睡醒後，驚覺自己頭腳轉了180度，腳上還冒出瘀青手印。

據了解，西寧國宅曾有電梯每到深夜就故障的傳聞，只要一進電梯，就會自行前往地下3樓，導致多名大夜管理員紛紛離職，迫使管委會改成2人一組值班。過去在住戶要求下，台北市政府警察局還特地把派出所搬遷到西寧國宅，希望降低事故發生率，同時鎮壓住邪氣，然而就連正氣凜然的員警，也頻頻碰上怪事。

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▲2003年，一名李姓老先生疑因罹患癌症厭世，從西寧國宅頂樓跳樓身亡。（圖／CTWANT提供）

曾有資深警員回憶，以前很多同仁一進寢室，就發現房內明明沒開冷氣，溫度卻異常寒冷，常常睡到一半被冷醒；還有警員一覺醒來，驚覺自己的頭腳不知何時被調轉180度，腳上甚至冒出手印形狀的瘀青，搞得大家人心惶惶，根本沒有人敢進房間睡覺，最後寢室被改為偵訊室，類似情況才慢慢改善。

雖然西寧國宅近年的事故發生率明顯降低，但仍不時傳出輕生案件。今年4月26日，知名女網紅「MC姊」深夜在西寧國宅墜樓，現場留下隨身包包，和1張印有臉書貼文的A4紙張；警消到場時，發現陳女身體多處骨折，傷勢嚴重，趕緊將她送往馬偕醫院救治，無奈搶救後仍宣告不治，讓國宅詭異傳說再度成為討論話題。

▲知名網紅今年在西寧國宅輕生。（圖／翻攝自當事人臉書）

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