高雄男疑用手機分心肇事　「交車3個月」警車尾遭撞破洞

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黃姓駕駛疑似開車使用手機，一時分心不慎就直接撞上待轉的警車，警車上有4名警察，黃姓駕駛也輕微擦傷。員警表示，黃姓駕駛在撞車之後，還在車上待了一下，車內都是氣囊爆開的煙，下車時還在跟朋友講電話，由於被撞的警車才剛交車滿3個月，也讓員警私下苦笑說：「真人版的耐碰撞測試，這款警車還滿勇的。」





▲高雄市成功路派出所剛交車3個月的警車，在凌晨被白色轎車從後頭追撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在11日凌晨4點多，成功路派出所副所長丁崑益以及3名同仁正值勤快打，在中山二路待轉四維四路的時候，突然間車屁股就被黃姓男子直接開車撞上，撞擊聲響把車上的4名警察嚇到，下車後發現黃姓駕駛還留在車內，一時間還以為他怎麼了。

▲高雄市成功路派出所剛交車3個月的警車，在凌晨被白色轎車從後頭追撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警車的右後方被撞壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事的白色轎車從後頭追撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

4名員警也顧不得自己有沒有傷，先去看黃姓駕駛，才發現他在車內還在跟朋友講電話，而且整台車裡頭都是煙，因為安全氣囊整個爆開，黃男下車後表示手部有挫傷，沒有大礙，而4名員警當中有一名是左肩輕微拉傷，經過酒測也都是零，初步認為黃姓駕駛可能疑似在開車時使用手機肇禍。

而由於這台被撞的警車才剛交車3個月，讓發生車禍的4名員警私下苦笑，還好雙方人都沒有大礙，只能算是警車的「真人版碰撞測試」，還說：「這款車還滿勇的。」

▲高雄市成功路派出所剛交車3個月的警車，在凌晨被白色轎車從後頭追撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）