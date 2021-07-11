小客車遭曳引車追撞翻覆分隔島　嬤孫一度受困：等等要去收驚

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區11日上午發一起車禍事故，一部自小客車行經中山四路與平和東路路口時，突然遭到後方一輛曳引車追撞，導致自小客車翻覆在中央分隔島上，造成車內祖孫二人一度受困，所幸經民眾協助後順利脫困，二人都未受傷。

▲小港區中山四路與平和東路口，11日上午發生一起車禍事故，一輛曳引車疑似未注意前車狀況追撞自小客車，造成自小客車翻覆在分隔島上。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起車禍事故發生在11日上午近8點40分左右，李姓婦人駕駛自小客車載著孫女外出，行經小港區中山四路與平和東路路口時，突然遭到後方由李姓男子所駕駛的曳引車追撞，瞬間的撞擊力道，導致自小客車失控翻覆在中央分隔島上，造成車內祖孫2人一度受困其中，所幸經熱心民眾協助脫困，二人皆未受傷。

▲李婦(阿嬤)牽著受驚嚇的孫女離開車禍現場。（圖／記者吳世龍攝）

李婦面對記者詢問是事故如何發生的，她表示，不是她開車去撞到的(曳引車)，是這輛曳引車從後方撞到她，「我才側翻撞上中央分隔島，不然我的車子那麼小，還說孫女被驚嚇到，等等要帶去收驚。」警方初步研判，是曳引車未注意前方車輛狀況導致事故發生。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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