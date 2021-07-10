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萬華滿血回歸！「人潮擠爆商圈」...夢想家球星愣：微熱鬧、微多人

▲▼ 。（圖／夢想家球星陳振傑授權）

▲萬華復興戲院商圈，人潮擠爆 。（圖／夢想家球星陳振傑授權）

記者謝欣辰／台北報導

台北萬華曾是疫情重災區，如今似乎已滿血回歸。指揮中心宣布微解封後的第二個周末，PLG職籃台新夢想家球星陳振傑在社群平台上發了一則限時動態，只見影片中人潮擠爆商圈，機車騎士都寸步難行，讓他驚呼「啊這裡怎麼有點微熱鬧，微多人」。

▲▼ 。（圖／夢想家球星陳振傑授權）

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▲萬華復興戲院商圈，人潮擠爆 。（圖／夢想家球星陳振傑授權）

《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問陳振傑，他表示自己在從小萬華生長，疫情在剛爆發時期，PLG冠軍賽夢想家戰績7戰4勝，「打4場，就裁定冠軍了」讓他提前回到萬華家中，「我沒什麼出門，但感覺出來萬華路上沒什麼人潮」，本來習慣去健身房報到的他，也只能去附近空曠公園自行訓練。直到指揮中心宣布微解封後，才敢去復興戲院商圈走走，沒想到眼前景象讓他嚇到，幾乎每個攤販前有長長的排隊人潮，與之前疫情爆發初期的情況差很多，「雖然人潮擠爆，但商家和客人都有戴上口罩」，整體來說防疫措施都還是有做好。

對於北市今（10）日共新增19人確診，12行政區中以萬華25人染疫為最多，陳振傑則表示，「目前我跟家人盡量還是待在家，希望萬華疫情可以早日清零」。

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