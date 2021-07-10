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網轟微解封政策「病毒只會傳家人」指揮中心駁斥：勿造成防疫困擾

▲▼中央流行疫情指揮中心0703記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心宣佈13日起全國微解封，「有條件開放」部分行業，各界對於微解封內容多有討論。有網友就在Dcard質疑相關政策，痛批「新冠肺炎病毒只會攻擊家人，陌生人的不會」引發關注。對此，指揮中心也出面澄清表示，文章內容多有誤導，且在錯誤基礎上進行不當類比，呼籲民眾勿輕信或隨意散播、轉傳錯誤訊息，造成防疫困擾。

一名網友9日在社群平台Dcard以「三級警戒微解封的不可思議之處」發文表示，「4個人以上不能在家玩麻將！但可以組一個9人旅行團出門趴趴走！5個人以上不能在家聚會！但可以去電影院跟陌生人聚在一起看電影！5個人以上不能在家耍廢！但可以去健身房跟陌生人一起運動！5個人以上不能在家吃飯聚餐！但可以去餐廳脫口罩用餐！」

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▲▼針對網友說法，指揮中心出面駁斥。（圖／指揮中心）

▲針對網友說法，指揮中心出面駁斥。（圖／指揮中心）

原PO總結，「新冠肺炎病毒只會攻擊家人，陌生人的不會，偉大的中央政府邏輯，果然不是我們人類可料想的！」對此，中央流行疫情指揮中心澄清表示，文章相關內容多有誤導，且在錯誤基礎上進行不當類比，「相關防疫指引已清楚說明，原本同住家人可以繼續維持生活，相關指引都是針對日常非同住者間的行為互動加以規範。」

指揮中心呼籲，民眾勿輕信或隨意散播、轉傳錯誤訊息，造成防疫困擾。另外，關於13日以後針對部分場所將適度鬆綁，指揮中心指出，仍須遵守防疫相關指引及規範，而此波疫情中，不少個案均為家戶群聚感染，由於室內密切接觸風險較高，因此對於室內社交人數須有較嚴格規範，但不包含原本同住的家人，也無需限制同住家人不能在家打麻將、看電影、吃飯等。

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